Beim DRK ist das Team Brandenburg Donnerstagfrüh an den Start gegangen und koordiniert in Corona-Zeiten stadtweit eine schnelle und unkomplizierte Nachbarschaftshilfe. Bereits in den ersten drei Stunden gab es 46 Angebote! © Foto: Th. Messerschmidt

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Dieses Corona-Virus kann einem mächtig die Laune verderben. Es macht einsam, andere zu zweisam oder zu familiär, es macht uns zum Homeofficer oder Kurzarbeiter, einige zum Klopapier- und Mehlsammler, aus Schülern und Sportlern Daheimbleiber, und es lässt das Damoklesschwert der Ausgangssperre über uns schweben – doch Hauptsache es macht uns nicht krank! Eine Kernbotschaft der Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines, und das ist die Richtschnur all unseres Handelns: die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann. Aber vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können… Unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Coronainfektion erleiden. Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern dass ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner, es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt." Es gehe also vorrangig darum, "das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir, das ist existentiell, auf eines setzen: das öffentliche Leben soweit es geht herunterzufahren... Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können… Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig: Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum Nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind… Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge... Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben... Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen: Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. Man hört jetzt von wunderbaren Beispielen von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen."

In Brandenburg an der Havel, wo die Stadtspitze bereits zu Wochenbeginn das Logo kreiert hatte "Füreinander einstehen und aufeinander Acht geben", gibt es dafür schon einige tolle Beispiele. Den Anfang machten die Wohnungsvermieter wobra und WBG. Deren Botschaft: "Helfen Sie bitte mit und geben den Menschen in ihrer Umgebung Unterstützung, die sie in den Corona-Krisenzeiten brauchen." Mittels "downloadbarem Formular können Sie Nachbarschaftshilfe anbieten. Falls Sie selbst Hilfe brauchen, können Sie das Formular auch ausfüllen und z.B. in Ihrem Hauseingang aufhängen. Seien Sie solidarisch und helfen Sie einander. Und bleiben Sie vor allem gesund." Erste Reaktionen sind vielversprechend.

Auch der Bürgerbeirat Eigene Scholle/Wilhelmsdorf war fix im Organisieren von Nachbarschaftshilfe und veröffentlichte unter der Überschrift "Das Coronavirus betrifft uns alle!": "Vor genau 100 Jahren entstand die Eigene Scholle, die sich zu einem bunten und liebenswerten Wohngebiet entwickelt hat. Das sich nach wie vor durch Nachbarschaftshilfe und bürgerschaftliches Engagement auszeichnet." Jetzt, da die Verbreitung des Coronavirus‘ unser aller Leben auf eine harte Probe stellt, "ruft der Bürgerbeirat alle Einwohner der Eigenen Scholle/Wilhelmsdorf auf, auf die zu achten, die besonders hilfebedürftig sind. Der Bürgerbeirat will bei Bedarf auch direkte Hilfe organisieren – so bei Einkäufen, der Klärung behördlicher Angelegenheiten und unaufschiebbaren Arztbesuchen. Mitglieder des Bürgerbeirats sind unter folgenden Festnetznummern zu erreichen: (03381) 7989579, 660058, 665371, 5682032, 661759."

Der DRK-Kreisverband Brandenburg e.V. signalisiert: "In enger Zusammenarbeit mit der STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg wurde eine Plattform geschaffen, um sich in der Stadt gegenseitig unterstützen zu können. Unter dem Link www.team-brandenburg-havel.de oder unter 03381-630660 können Sie sich melden. Wir wollen mit dieser Plattform die Nachbarschaftshilfe in Brandenburg durch Vermittlungen unterstützen. Gern nehmen wir sämtliche Angebote auf dieser Seite auf, welche unkommerziell angeboten werden."

Es gibt sicherlich noch viele andere Ideen, die in Brandenburg und Umgebung hilfreich sind. Schildern Sie uns, wie Sie den Corona-Auswirkungen begegnen. Was lassen Sie sich für Zuhause, für die Familie, die Firma, die Nachbarschaft einfallen?