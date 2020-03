Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Bundesweit starten die Kirchen die Aktion "Ein Licht der Hoffnung", um in der Coronakrise ein Gefühl der Gemeinsamkeit zu erzeugen. Daran werden sich auch Gemeinden aus Ostprignitz-Ruppin beteiligen – als erste die Gesamtkirchengemeinde Ruppin sowie die katholische Gemeinde Herz Jesu in Neuruppin und die Gemeinde Protzen-Wustrau-Radensleben, teilte Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch mit. Bereits ab dem heutigen Freitag sollen jeden Tag um 19 Uhr die Glocken geläutet werden. Jeder kann zu dieser Zeit zudem eine brennende Kerze ins Fenster stellen. "Dazu kann jeder das Vaterunser sprechen und beten", so Hamsch. Ziel ist es, dass sich auch noch weitere Gemeinden daran beteiligen. "Wir strecken unsere Fühler aus", so Hamsch. Aufgrund der Versammlungsverbote finden seit dem vergangenen Wochenende schon keine Gottesdienste mehr statt.