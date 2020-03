MOZ

Libbeninchen Am Donnerstag wurde die Polizei in den Lindendorfer Ortsteil Libbeninchen gerufen. Dort hielten sich mehrere Jugendliche in einem Garten auf und verursachten Lärm.

Ihre Personalien wurden überprüft und sie erhielten Platzverweise. Ein 20-Jähriger äußerte, hier nur eine Reichsparty feiern zu wollen und grüßte mit dem Hitlergruß. Das zog eine Anzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach sich.