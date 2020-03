Manuela Bohm

Ketzin/Havel (MOZ) 2.000 Euro Schaden entstand dem Eigentümer eines Pkw-Anhängers in Ketzin /Havel. Der leere Anhänger wurde in der Nacht zum Freitag in der Ulmenallee gestohlen.

Ebenfalls in der Nacht zu Freitag in Ketzin/Havel, in der Nauener Straße, wurde die Plane eines Kleintransporters aufgeschnitten. Die Täter scheinen aber nichts entwendet zu haben - Schaden: 300 Euro.