Gransee (MOZ) Zwei Männer sind am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der B 96 zwischen Gransee und Altlüdersdorf verletzt worden.

Gegen 18.30 Uhr war dort ein 55-jährier Volvo-Fahrer auf die Bundesstraße eingebogen und prallte mit einem VW zusammen, der gerade ein anderes Auto überholte.Der 46-Jährige am Steuer des VW blieb unverletzt. Der 55-Jährige und sein 63-jähriger Beifahrer im Volvo verletzten sich und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf rund 10000 Euro. Die Bundesstraße musste für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden, teilte die Polizei am Freitag mit.