Zehdenick (MOZ) Die Zehdenicker Werkstatt für Behinderte der Lebenshilfe Oberhavel-Nord mit ihren 230 Menschen mit Handicapund den 45 Mitarbeitern bleibt weiterhin geöffnet, auch die Küche sowie alle Wohngruppen. Darauf hat Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Reinicke hingewiesen. Zwar würden derzeit nur noch 30 Prozent der rund 1 100 Essensportion hergestellt, weil Kitas und Schulen geschlossen sind, dennoch zeigte sich Reinicke sehr zuversichtlich, dass er alle Mitarbeiter durch die Krise bringen werde, auch ohne Kurzarbeit. Schließlich sei er schon mehr als 30 Jahre im Geschäft und wisse deshalb, wie so etwas funktioniere.Bislang gebe es auch nur wenige Krankmeldungen.

Anfeindungen von Mitarbeitern der Wohngruppen beim Einkauf im Supermarktaufgrund großer Mengen im Einkaufswagen, wie von der Lebenshilfe Süd in Oranienburg berichtet, gebe es in Zehdenick nicht. Überhaupt habe es noch nie Anfeindungen gegenüber den Behinderten in Zehdenick gegeben, "weil wir ganz langsam gewachsen sind".Die beiden von der Lebenshilfe in Zehdenick geführten Kitas hätten zurzeit wegen der staatlich verordneten Begrenzung eine Auslastung von etwa zehn Prozent.

Das Privileg, die Werkstatt offenzuhalten, hätten allerdings nur Einrichtungen in den neuen Bundesländern. Für viele westdeutsche Werkstätten seien Betretungsverbote ausgesprochen worden, sagte Reinicke, der 23 Jahre lang Landesvorsitzender der Lebenshilfe in Brandenburg war.