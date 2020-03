BRAWO

Brandenburg Sowohl durch Polizeibeamte auf Streifenfahrt, als auch durch aufmerksame Bürger wurden am Donnerstagabend zwei Ansammlungen von Jugendlichen im Brandenburger Stadtgebiet bekannt. So bemerkten Polizeibeamte gegen 18:30 Uhr etwa 20 Jugendliche, die sich auf dem Sportplatz in der Hammerstraße getroffen hatten. Weitere acht Jugendliche wurden später von einem Anwohner gemeldet. Diese hatten sich auf der Steganlage in der Lindenstraße/Packhofstraße zusammengefunden und mit lauter Musik die Nachtruhe der Anwohner gestört. Mit allen angetroffenen Jugendlichen wurde in kooperativen Gesprächen die besondere Lage hinsichtlich der Eindämmungsverordnung erörtert. Daraufhin verließen alle Personen bereitwillig den Ort, so dass sich die Personengruppen insgesamt auflösten.

In diesem Zusammenhang appelliert Oberbürgermeister Steffen Scheller an die Jugendlichen:Macht keine Corona-Partys, geht nicht zu Parkplatztreffs oder anderen Zusammenkünften.

"Wir als Stadt beobachten eine bedenkliche Leichtsinnigkeit insbesondere bei Jugendlichen, die sich zu größeren Gruppen treffen, wie zum Beispiel auf Parkplätzen, an den Stränden und sogar bei Partys. Wir haben deshalb heute unsere öffentlichen Strände Grillendamm und Massowburg abgeschlossen und werden mit dem Ordnungsamt und der Polizei die Durchsetzung überwachen. Wir waren alle einmal jung und wissen, dass man in dieser Zeit gerne mit Freunden feiert und eng zusammen sein will. In Zeiten hoher Ansteckungsgefahren durch das Coronavirus appelliere ich aber eindringlich an unsere Jugendlichen: Bitte macht das jetzt nicht!

Wir müssen derzeit alles unternehmen, um die Infektionsketten zu durchbrechen und die Ausbreitung der Erkrankung zu verlangsamen.

Ich appelliere deshalb an eure Vernunft und euer Verantwortungsbewusstsein: Macht keine Corona-Partys, geht nicht zu Parkplatztreffs oder anderen Zusammenkünften. Bleibt zuhause und bewegt euch nur in kleinen Gruppen und nur innerhalb eures eigenen Kiezes. Denkt an eure Omas und Opas und schützt sie, indem ihr euch selbst schützt. Haltet Abstand voneinander und insbesondere von euren Großeltern."