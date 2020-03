Amy Walker

Oranienburg (MOZ) Andreas Fleck muss sichum Einiges Gedanken machen. Sein Schuhladen an der Fischerstraße in Oranienburg muss wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. "Ich habe Fixkosten von 25 000 Euro, die ich nicht bezahlt kriege", sagt Fleck am Telefon. Und dann kommt noch das Bußgeld, dass ihm von der Stadt Oranienburg am Dienstag aufgebrummt wurde. "Das ist eine Frechheit, in solchen Zeiten mit so etwas zu kommen."

Dem Geschäftsinhaber geht es nicht wirklich um das Geld, sondern ums Prinzip. Die 91 Euro, die die Stadt von ihm verlangt, nachdem er angeblich gegen die Sondernutzungssatzung Oranienburgs verstoßen hat, könne er unter normalen Umständen natürlich bezahlen. Aber als Inhaber eines Einzelhandelsgeschäfts habe er im Moment "wirklich andere Sorgen".

Der Streit mit dem Ordnungsamt geht wohl schon seit mehreren Monaten. Speziell geht es um ein Werbeschild für "DIT Schuhhaus", das in der Nähe des Toilettenhauses an der Kreuzung Fischerstraße/Bernauer Straße steht. "Damit die Kunden auch wissen, wohin die Werbung gehört, habe ich ein Schild angebracht, dass den Weg zu uns zeigt", erklärt Andreas Fleck. Genau das sei aber laut Sondernutzungssatzung nur mit Erlaubnis möglich. In der Anlage 2 der Satzung sind erlaubnispflichtige Sondernutzungen gelistet, darunter auch: "Das Aufstellen von Hinweisschildern für gewerbliche Betriebe im öffentlichen Straßenraum (Bankettbereich)."

Das Ordnungsamt war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Andreas Fleck werde den Bescheid zur Seite legen und noch nicht bezahlen. "Wer weiß, ob ich in vier Wochen überhaupt noch einen Laden habe, für den ich Werbung machen kann."