René Wernitz

Rathenow/Nauen (MOZ) Die Glocken evangelischer Gotteshäuser sollen am Sonntag und dann täglich ab 12.00 Uhr für fünf Minuten läuten. Landesbischof Christian Stäblein will fortan zu der Zeit ins Gebet gehen: "Ein paar Worte zu Gott, unbedingt die Bitte für die, die krank sind und alle, die sie pflegen, ein Vaterunser, eine Bitte um Segen", wie er verlautbarte.

Laut Thomas Tutzschke, Superintendent im Kirchenkreis Nauen-Rathenow, wolle man sich beteiligen. Er ruft dazu auf, sich dem Bischof anzuschließen und täglich um 12.00 Uhr ein Gebet "für die Kranken und für die, die pflegen - für uns alle zu sprechen". Jeder könne für sich und doch in großer Gemeinschaft Gott seine Bitten vortragen, das Vater unser beten und um seinen Segen bitten, so Tutzschke. Er kündigt an, dass auch in jeder evangelischen Kirchengemeinde der Region ab Sonntag die Glocken läuten.