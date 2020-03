dpa

Potsdam (dpa) Mit mehr Betten und zusätzlichem Personal bereiten sich Kliniken in Brandenburg auf mehr schwere Covid-19-Fälle vor.

Das Klinikum Brandenburg etwa habe inzwischen die Zahl der Intensivbetten von 18 auf 30 erhöht, teilte Sprecher Björn Saeger der Deutschen Presse-Agentur mit. Zwei der Intensivbetten seien aktuell für Covid-19-Patienten geblockt. "Eine weitere kurzfristige Aufstockung auf bis zu 50 Beatmungsbetten ist bei uns möglich", heißt es aus der Klinik in Brandenburg/Havel.

Das notwendige medizinische Gerät dafür ist dem Sprecher zufolge allerdings noch nicht ausreichend vorhanden. Die Schutzkleidung reiche noch für die nächsten Tage. Kommende Woche solle die erste Lieferung des Landes kommen. Auch beim Personal sorgt die Klinik vor: "Wir prüfen Reaktivierungsmöglichkeiten, Urlaubsrückholungen und akquirieren Helfer und Studenten", teilte Saeger mit. 116 Medizinstudenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg hätten sich auf eine Anfrage gemeldet und viele Mitarbeiter angeboten, ihren Urlaub zu unterbrechen oder abzusagen.

Das Naemi-Wilke-Stift in Guben überweist als Haus der Grund- und Regelversorgung schwerkranke Patienten zwar in andere Häuser, die dafür entsprechend ausgerüstet sind, wie Sprecher Markus Müller sagte. "Dennoch bereiten wir uns auf die Behandlung von Covid-19-Patienten intensiv vor. Dafür wurden weitestgehend alle nicht lebensnotwendigen Operationen abgesagt, so dass freie Kapazitäten an Betten und Personal entstehen." Außerdem schule das Haus unter anderem Ärzte aus anderen Abteilungen in der Bedienung von Beatmungsgeräten.

Sechs bis acht Beatmungsplätze seien im Naemi-Wilke-Stift möglich, dafür seien zusätzliche Geräte bestellt worden. "Hoffentlich können sie auch geliefert werden", sagte Müller. Die derzeitige Ausstattung reiche lediglich für die reguläre Versorgung der aktuellen Patienten, nicht aber für Covid-19-Kranke. Beim Personal werde geprüft, ob zum Beispiel Ruheständler sowie Kranken- und Gesundheitspflegeschüler aktiviert werden können.

Am Klinikum Dahme-Spreewald (Lübben/Königs-Wusterhausen) liegt nach Angaben von Sprecherin Ragnhild Münch ein Standardvorrat an Schutzausrüstungen vor - Mundschutz, Schutzkleidung sowie geeignete Desinfektionsmittel. Als Teil eines Klinikverbundes verfüge die Einrichtung über ein "zentrales Lieferausfallmanagement", erklärte sie. Über die genaue Anzahl von Intensiv- beziehungsweise Isolationsbetten werde nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden bei Bedarf entschieden.

Das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum hatte bereits am Donnerstag angekündigt, eine eigene Corona-Einheit einzurichten. Diese solle spätestens Anfang April mit der Arbeit beginnen können, sagte der Ärztliche Direktor, Thomas Weinke. Geplant sei ein separater Teil innerhalb des Klinikums, in dem die Mitglieder sich komplett auf Coronavirus-Patienten fokussierten. Die spezielle Einheit soll gewährleisten, "dass wir dort bis zu 50 Intensivpatienten adäquat betreuen können, also gegebenenfalls auch beatmen und intubieren können", sagte er. "Wir strukturieren aktuell ein Tausend-Betten-Haus mehr oder weniger fast komplett um."