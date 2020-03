BRAWO

Mittelmark Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am späten Donnerstagabend über Notruf, dass ihnen ein Falschfahrer entgegengekommen war. Meldungen zu Folge war der Falschfahrer zunächst auf der Bundesautobahn 2 in Höhe der Anschlussstelle Lehnin gesehen worden. Sofort begaben sich Einsatzkräfte der Autobahnpolizei in die Richtung des Falschfahrers. Dieser konnte dann entgegengesetzt zur eigentlichen Fahrrichtung Magdeburg, auf der Bundesautobahn 10 zwischen den Anschlussstellen Michendorf und Neuseddin festgestellt. Bei Erkennen der Beamten stoppte der Fahrer stoppte sein Gefährt, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr dann in Schlangenlinien zurück. Die Polizisten folgten dem Golf und konnten diesen dann am Autobahnkilometer 93 stoppen. Am Steuer des VW Golfs, ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Märkisch Oderland. Sie holten den Mann aus dem Auto und fixierten ihn. Für den offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen, alkoholisierten Mann wurden dann Rettungskräfte hinzugezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik gebracht. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, stellten sowohl den Führerschein, als auch den Fahrzeugschlüssel sicher. Das Fahrzeug wurde auf einen nahgelegenen Parkplatz umgesetzt. Gegen den 38-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.