Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Todesfälle gibt es immer, so natürlich auch zu Coronazeiten. Doch das Virus hat auch Einfluss darauf, wie die Hinterbliebenen von den Verstorbenen Abschied nehmen dürfen. So hat die evangelische Landeskirche vorsorglich darum gebeten, dass Beisetzungen direkt am Grab stattfinden. Es sollen auch nicht mehr als 50 Gäste teilnehmen, informiert Pfarrerin Michaela Jecht. Der Grund: Ganz einfach, so soll der Abstand von rund 1,50 Metern zwischen den Personen eingehalten werden können, um mögliche Ansteckungen zu verhindern. Zusätzlich wird darum gebeten, die persönliche Anteilnahme gegenüber den Angehörigen nicht mit einem Händedruck zu zeigen. Als zusätzliche Vorsorge müssen sich alle Trauergäste mit Vor- und Familiennamen, Anschrift und Telefonnummer auf einer Liste eintragen. Auch hier ist der Grund, dass im Falle einer nachträglich festgestellten Erkrankung schnell Informationen weitergegeben werden können.

Ein Prozedere, das ebenso für die Friedhöfe in gemeindlicher Hoheit zutrifft, wie Carola Witte von der Liebenwalder Verwaltung bestätigt. Allerdings können die Hinterbliebenen hier noch wählen, ob die Trauerhalle benutzt wird. Je nach deren Größe ist die Teilnehmerzahl jedoch auf 20 beziehungsweise zehn Plätze beschränkt, um den Sicherheitsabstand einhalten zu können.An der der Trauerfeier selbst können auch hier bis zu 50 Personen teilnehmen.

Pfarrerin Jecht ist zudem der Hinweis wichtig, dass die Angehörigen entscheiden können, ob zu einem späteren Zeitpunkt eine Erinnerungsfeier abgehalten werden soll.