Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburg wird in den nächsten Tagen keine Ausgangsbeschränkung erlassen. Das erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in Potsdam.

Am Sonntag werden die Regierungschefs der 16 Länder in einer weiteren Telefonschaltung mit der Bundeskanzlerin die Lage neu bewerten. Sollten weitere Schritte erforderlich sein, werde dies in enger Abstimmung mit Berlin erfolgen.

Woidke zeigte sich zufrieden, dass die bisherigen Maßnahmen im Brandenburg gut angelaufen sind. Aber alle Restriktionen reichen nicht, erforderlich sei die Einsicht der Einzelnen, die sozialen Kontakte einzuschränken, appellierte er. Der Regierungschef zeigte sich froh, dass sich die Lage an der Grenze zu Polen entspannt hat und dankte allen, die daran beteiligt waren. Das erlaube es, die Lieferketten stabil zu halten.

Woidke unterstrich, dass die Landesregierung um jedes einzelne Unternehmen und jeden Arbeitsplatz kämpfen wird. Die ersten Schritte zu Stabilisierung seien gegangen worden, weiter werden folgen.

Besonders erfreulich sei die Welle der Hilfsbereitschaft, die aktuell zu erleben ist, so der Regierungschef.

Woidke wies darauf hin, dass eine Ausgangssperre wie Medikamente Nebenwirkungen haben wird. Die Frage sei, wie lange so etwas zumutbar sein wird und was das mit dem Gesamtsystem und den Menschen macht. Es sei nicht auszuschließen, das einzelne Kommunen in besonderen Situationen, besondere Maßnahmen ergreifen können. Die Bundesregierung und die Länder schauen sich laut Woidke am Wochenende an, wie mit der bisherigen Aufforderung sich zurück zu halten, umgegangen wird.

Woidke räumte ein, dass die Schutzkleidung, die das Bundesgesundheitsministerium beschaffen wollte, in Brandenburg immer noch nicht eingetroffen ist. Hier laufen weitere Gespräche, versicherte er.