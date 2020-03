René Wernitz

Nauen (MOZ) Die Havelland-Kliniken-Unternehmensgruppe hat alle Hände voll zu tun, die seit Mittwoch geltende Rechtsverordnung des Landes Brandenburg umzusetzen. Gemäß der Brandenburger Verordnung dürfen nur noch Schwerstkranke und Kinder unter 16 Jahren einmal täglich von Einzelpersonen für eine Stunde besucht werden.

Laut Unternehmenssprecherin Dr. Babette Dietrich würden zur Wahrung dieser Vorgabe an den Klinik-standorten Rathenow und Nauen nun Einlasskontrollen durchgeführt. Es kämen nur noch angemeldete Personen und Mitarbeiter sowie Dienstleister mit Legitimationsnachweis ins Haus, so Dietrich. Die Versorgung akuter Notfallpatienten finde weiterhin statt.

Besonders geschützt werden müssten Patienten, von denen viele immungeschwächt seien. Und auch die Gesundheit der Klinikmitarbeiter gelte es zu schützen, denn sie seien unverzichtbar für die Versorgung der Patienten. "Schon seit Tagen wurde in den Häusern an Angehörige von Patienten appelliert, auf persönliche Besuche zu verzichten", so Dietrich weiter. Ab sofort gelten nun die strikten Besuchsregelungen.

"Wir wissen, dass dies ein harter Einschnitt ist, denn ein Klinikaufenthalt ist für viele Patienten eine schwierige Situation, in der die Unterstützung von Angehörigen und Besuchern wichtig ist. Doch im Moment ist der Schutz vor einer Ansteckung noch wichtiger. Daher müssen wir die Besuchszeiten und Zutrittsmöglichkeiten in unseren Häusern drastisch einschränken", erklärt die Sprecherin der Havelland-Kliniken.