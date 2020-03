Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Gesundheitsamtsleiter Dr. Ricardo Saldaña-Handreck hat am Freitag noch einmal erklärt, warum nicht jeder, der es wünscht, auf das Corona-Virus getestet werde. Dies würde vor allem die Kapazitäten der Labore sprengen.

Aktuell dauere es 48 Stunden, bis ein Ergebnis vorliegt, aus Kapazitätsgründen gebe es mittlerweile auch nur nur Sammelmeldungen der Ergebnisse.

Zuerst, so Saldaña-Handreck, würden schwer erkrankte Personen, die stationär behandelt werden müssen, getestet. Danach folgen Ärzte und anderes medizinisches Personal, dann Rückkehrer aus Risikogebieten und Menschen, die Kontakt zu einem Erkrankten oder einem "begründeten Verdachtsfall" hatten und Symptome entwickeln.

Nach wie vor gelte, dass jeder zuerst telefonisch Rücksprache mit seinem Hausarzt halten solle, zur Not könne auch die Hotline des Kreises für eine Vordiagnostik genutzt werden. Aktuell gibt es im Kreis 34 Corona-Infizierte. Gleichzeitig, so Saldaña-Handreck, verzeichne man eine Influenza-Welle. In diesem Jahr wurden im Kreis 650 Grippefälle gemeldet, allein in dieser Woche 83.