Niemegk Bis auf weiteres finden wegen der Coronagefahr keine regulären Gottesdienste im Niemegker Gotteshaus statt. Um dennoch Menschen gerade in diesen schweren Zeiten die Möglichkeit zum Gebet zu geben ist die St-Johannis-Kirche in den nächsten Wochen für Besucher geöffnet. "Gegen das Gefühl der Einsamkeit und die Unsicherheit können Besucher die Kraft und den Beistand Gottes spüren", so Pfarrer Daniel Geißler. An jedem Sonntag erklingen in der Kirche Bachkantaten. Die Soundanlage erlaubt es Pfarrer Geißler morgens ab 9.00 Uhr die Kantaten abzuspielen - bis in den späten Nachmittag hinein. Ein Aufsteller vor der Kirche gibt Auskunft über die zu hörenden Stücke.