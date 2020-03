Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Allen Corona-Hiobsbotschaften zum Trotz: die Verantwortlichen der Galerie Sonnensegel bewiesen am vergangenen Wochenende, dass das öffentliche Leben nicht ganz zum Stillstand kommen muss. Ulrike Stasche, Vorstand "Sonnensegel" e. V., und Galerieleiter Matthias Frohl hatten zum Frühjahrsempfang in die Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie eingeladen.

"Wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre Galerie Sonnensegel. In dieser Zeit fanden 49 Ausstellungen, gestaltet von 60 Künstlern statt. Es wäre schade gewesen, wenn im Jubiläumsjahr Empfang und Ausstellungseröffnung nicht stattgefunden hätten", so der Galerieleiter zur Eröffnung. Zudem will die Galerie auch in Krisenzeiten ihren künstlerischen Auftrag erfüllen. Das Portfolio dafür ist mit Kunstunterricht, Ausstellungen, Lesungen, Diskussionen, Theaterkursen und Filmaufführungen vielseitig. In der aktiven Auseinandersetzung mit den verschiedensten Formen der Kunst sollen Kinder und Jugendliche in der Galerie dazu ermutigt werden, selbst schöpferisch tätig zu werden und künstlerische Ausdrucksformen als Möglichkeit der Reflexion zu begreifen. Ergänzend dazu konzipiert und realisiert die Galerie mehrere Ausstellungen im Jahr. Die Ausstellung ist in diesem Jahr Rainer Henze gewidmet.

Der in Leipzig geborene Metallbildhauer und freier Grafiker arbeitete zunächst im Bereich der Druckgrafik. Feder- und Tuschezeichnungen sind für ihn zum wichtigen, unmittelbaren Ausdrucksmittel geworden. Seine detailreichen Radierungen, oft mit Prägedruck kombiniert, zeigen Mensch und Tier in mythischen Traumwelten und immer wieder das Thema Mann und Frau. Ähnlich verhält es sich bei seinen Skulpturen aus Stahl und Edelstahl. "Menschen und Tiere als Akteure in seinem ganz persönlichem ‚Figuren-Theater’. Die künstlerischen Kommentare zur großen und kleinen Welt haben sehr unterschiedliche Klangfarben. Manchmal mahnend kritisch, nicht selten aber auch lyrisch heiter bzw. surreal fallen die grafischen und plastischen Reflexionen des Rainer Henze aus", erklärte Matthias Frohl.

Henze erzählt in seinen Stahlskulpturen Geschichten, die mit einem Hauch Poesie und Skurrilität daherkommen und sich je nach Blickwinkel immer neu erfinden. Deshalb bietet die Ausstellung genügend Freiraum um die Skulpturen von allen Seiten zu betrachten. "Wer sich wegen Corona nicht getraut hat, bei der Vernissage dabei zu sein, um mit dem Künstler persönlich ins Gespräch zu kommen und das leckere Büfett verpasst hat, wird sich sicherlich ärgern", resümierte Matthias Frohl scherzhaft. Natürlich besteht trotzdem weiterhin die Möglichkeit die Ausstellung "Figuren-Theater" zu bewundern.

Zu sehen sind die Ätzradierungen, Metallschnitte und Skulpturen von Rainer Henze in der Galerie Sonnensegel bis zum 5. Juni.