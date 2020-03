Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Knapp vier Wochen, nachdem der Fressnapf-Markt vollständig abgebrannt ist, haben am Freitag die Abrissarbeiten der Gebäudereste begonnen.Der Markt ist am 24. Februar komplett ausgebrannt. Laut den Ermittlungen der Polizei handelte es sich um Brandstiftung. Wie der Konzern mitgeteilt hatte, war in das Gebäude eingebrochen worden, kurz bevor das Feuer ausbrach. Wie es mit dem Fressnapf-Markt in Neuruppin weitergeht ist noch unklar. Die dort angestellten Mitarbeiter werden in anderen Filialen beschäftigt. Der ebenfalls beschädigte Netto-Markt, der sich gleich nebenan befindet, sollte nach der Beseitigung des Brandschadens und einer Renovierung voraussichtlich am 3. April wieder öffnen.