Velten (MOZ) Auch in Velten wird, später als in anderen Kommunen, das Rathaus ab kommendem Montag (23. März) für die Öffentlichkeit geschlossen. Das teilte Rathaussprecherin Susanne Zamecki am Freitagnachmittag mit.

In dem Schreiben heißt es: "Die sich nun täglich ändernde Lage in Sachen Corona stellt alle vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Auch die Veltener Verwaltung hat sich neu aufgestellt und tut alles Notwendige, um ihre Arbeit aufrechtzuerhalten." Angestellte, die laut Robert-Koch-Institut zur Risikogruppe gehören, wurden nach Hause geschickt.

Im Rathaus organisieren sich die Mitarbeiter bereits im Schichtsystem und, nachdem sich der Umfang der Notbetreuung gefestigt hat, wird auch in den Einrichtungen an einem praktischen Modell zur schnellstmöglichen Umsetzung gearbeitet. Die Reinigungsfirmen haben die Hygienemaßnahmen verschärft, und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden aufgefordert, besonders auf die Hygieneregeln zu achten.

Laut Zamecki sind in den Kitas derzeit teilweise mehr Erzieher als Kinder vor Ort. Daher wird ein Teil des Personals den aktuellen Erfordernissen entsprechend eingesetzt. So unterstützen vier Kolleginnen aus verschiedenen Kindereinrichtungen seit einigen Tagen das Bürgertelefon. Andere begleiten das Ordnungsamt auf Kontrollgängen, denn dieser Bereich hat seine Schichten ausgedehnt. "Ich bin sehr dankbar, dass wir eine kollegiale Mannschaft haben, in der ein flexibler Einsatz in einer solchen Situation selbstverständlich ist", sagt Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD).

Das Team im Jugendclub Oase hat derweil ein interaktives Angebot für Jugendliche installiert und bietet dort in verschiedenen virtuellen Räumen Arbeitsgemeinschaften auan. So wird beispielsweise für die Gitarren-AG Material zum Üben bereitgestellt. Jugendliche finden die Online-Oase unter https://discordapp.com (Anmelden und nach Jugendfreizeitzentrum Oase suchen)

Ausgeweitet wurde auch das Bürgerinfo-Telefon der Stadt Velten.

Folgende Nummern sind erreichbar: 03304 / 379 222, 03304 / 379 223, 03304 / 379 224, 03304 / 379 225. Zu erreichen ist es an folgenden Tagen: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie Samstag 9 bis 12 Uhr.

Während das Rathausgebäude ab Montag fürs Publikum geschlossen bleibt, ist der gegenüberliegende Bürgerservice für die dringendsten Anliegen zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet, allerdings wird um telefonische Anmeldung gebeten. Meldebescheinigungen werden per Post geschickt, wer seine Anmeldung auf die Zeit nach Ostern verschieben kann, sollte dies tun. In der Verwaltung sind die Angestellten der Fachbereiche weiterhin telefonisch zu erreichen.

Bürgermeisterin Hübner appelliert an alle Veltener: "Reagieren Sie auf diese besondere Situation mit Vernunft und Besonnenheit zu reagieren. Halten Sie sich bitte strikt an die Anweisungen zum Schutze aller. Informieren Sie sich regelmäßig, aber vor allem: Bleiben Sie, wenn es irgendwie geht, zu Hause und zeigen Sie sich damit solidarisch mit denen, für die eine weitere Ausbreitung des Virus tödlich enden könnte."