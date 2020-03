Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Fast drei Wochen ist es her, dass im Kreis Słubice der sogenannte "Patient Null", der erste Corona-Fall in Polen, entdeckt wurde. Am Freitag wurde der 66-Jährige Mann aus Cybinka, der sich in Westdeutschland angesteckt hatte, wohlauf aus dem Klinikum Zielona Góra entlassen. Eingewiesen hatte ihn Słubices Amtsärztin Jadwiga Caban-Korbas. Die Ärztin geriet daraufhin landesweit in die Kritik, unter anderem weil sie in einer vom Słubice Lokalfernsehen im Internet übertragenen Krisenstabssitzung des Kreises die Wohn- und Familiensituation des Patienten erwähnt hatte. " absolut in Panik geraten. Ich musste die Menschen beruhigen und alles erklären", rechtfertigte sich Caban-Korbas wenig später in einem Interview gegenüber dem Online-Portal WP. Gegen die Billigung des Landrats und vieler Słubicer sollte Jadwiga Caban-Korbas eigentlich nach dem 15. März aufgrund ihrer Aussagen entlassen werden, da Amtsärzte nach einer Gesetzesänderung nun von höherer Ebene berufen werden. Caba-Korbas ist seit 28 Jahren Amtsärztin in Frankfurts Nachbarstadt. Anfang der Woche lag jedoch noch keine Entlassung vom Wojewoden vor, teilte der Landkreissprecher Wojciech Obremski mit.