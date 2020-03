Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mit der Schließung der Schulen kommen auf Eltern im Haushalt neben dem Home-Office weitere Aufgaben hinzu, unter anderem die der Lehrer – und das ganz ohne die dafür notwendige Ausbildung. Worauf besonders geachtet werden sollte, und welche Regeln für die Kinder auch beim Unterricht zu Hause gelten sollten, erklären die beiden Psychologen des Staatlichen Schulamts in Neuruppin, Anke Oppermann und Marcus Sommer.

Wie sinnvoll ist der Unterricht zu Hause?

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellt sich in dieser Situation nicht. In dieser besonderen Situation kann der Unterricht in der gewohnten Form nicht fortgesetzt werden. In der Folge müssen alle mit dieser neuen vorübergehenden Form der Beschulung umgehen lernen. Es wird Kinder und Familien geben, denen das schnell gelingt, andere benötigen länger.

Wann und wie sollte der Unterricht stattfinden?

Es sollten die schulischen Strukturen und Abläufe weitestgehend auf das häusliche Lernen übertragen werden. Planen Sie vorab – in Absprache mit den unterrichtenden Lehrkräften – , wann das Kind welche Aufgaben erledigen soll. Eine Art Tages- oder Wochenplan mit festgelegten Zeiten kann dabei Orientierung bieten, wenn dieser durch die Lehrkräfte nicht bereits erstellt wurde. Diesen sollte man schrittweise abarbeiten und sich an der Stundentafel der Schule orientieren. Dazu gehören auch Pausen und Unterbrechungen und ein Ende der Lern- und Arbeitszeit wie im normalen Schulalltag. (Start-)Schwierigkeiten oder Verzögerungen sollte man einplanen.

Wie können Kinder zum Lernen motiviert werden? Sollten sie dafür gesondert belohnt werden?

Man sollte den Kindern bewusst machen, dass es sich nicht um Ferien oder eine schulfreie Zeit handelt. Der Unterricht wird lediglich an einem anderen Ort fortgesetzt. Ermutigen Sie die Kinder, sich dieser ungewohnten Situation zu stellen, unterstützen Sie sie bei der Bewältigung und loben Sie sie aufrichtig, wenn sie ihr Pensum gut bewältigen. Greifen Sie auf die Belohnungsrituale oder –systeme zurück, die Sie auch im normalen Unterrichtsalltag verwenden (oder auch nicht).

Wie sollte die Kontrolle aussehen?

Legen Sie gemeinsam mit den Lehrkräften realistische Lernziele fest. Sprechen Sie mit den Lehrkräften ab, wie eine gemeinsame Kontrolle aussehen kann.

Was raten Sie, um Kindern zu ermöglichen, die fehlenden sozialen Kontakte auszugleichen und einer Vereinsamung vorzubeugen?

Hier können wir nur spekulieren. Einige Kinder werden sich schnell an die neue Situation gewöhnen, andere brauchen etwas länger. Kontakt kann weiterhin über Telefon/Videochat und soziale Medien hergestellt und aufrechterhalten werden. Auch der Kontakt zu den Lehrkräften ist über verschiedene Kommunikationswege gewährleistet. Die meisten Kinder werden Erfahrung damit haben, sich über einen gewissen Zeitraum auch alleine beschäftigen zu können. Auf diese Erfahrungswerte kann man jetzt zurückgreifen. Was tut Ihr Kind normalerweise gerne? Was ist im häuslichen Bereich nach wie vor möglich? Welche Aktivitäten wollten Sie vielleicht schon immer mal ausprobieren und hätten jetzt die Möglichkeit dazu? Diese Fragen könnten sich Eltern und Kinder gemeinsam stellen, um Abwechslung zu ermöglichen. Gemeinsame Erlebnisse mit Gesellschaftsspielen, kreativen Aktivitäten (zum Beispiel steht Ostern vor der Tür), Filmen sind auch in dieser Situation möglich.

Können sich Eltern mit ihren Fragen direkt ans Schulamt wenden? Gibt es andere Beratungsmöglichkeiten für die Eltern?

Die Lehrkräfte stehen den Eltern weiterhin als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung. Auch die Schulpsychologische Beratung steht weiterhin telefonisch und per Mail beratend zur Verfügung.