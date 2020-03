Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Dekra hält den Prüfbetrieb auch in der Corona-Krise, teilt die Zentrale jetzt mit. Die Niederlassungen in Oranienburg, Potsdam und Berlin bieten nach wie vor Haupt- und Abgasuntersuchungen von Fahrzeugen in den verschiedenen Prüfstellen an. Auch überwachungspflichtige Anlagen wie zum Beispiel Aufzüge werden nach wie vor geprüft und abgenommen. Der Oranienburger Niederlassungsleiter Jens-Peter Schultze rät dazu, vom Online-Terminkalender für die Kfz-Prüfungen auf den Webseiten der Niederlassungen Gebrauch zu machen, um so unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Es wird geraten, im Auto zu bleiben, bis ein Mitarbeiter kommt und während der Prüfungen Abstand zu halten.

Die Dekra weist daraufhin, dass es wegen Corona zunächst bis 19. April keine theoretischen und praktischen Fahrerlaubnisprüfungen mehr durchgeführt werden.