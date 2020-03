Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Stadt Neuruppin und ihre Tochter-Unternehmen Stadtwerke (SWN) und Wohnungsbaugesellschaft (NWG) stärken den Unternehmen der Fontanestadt während der Coronakrise den Rücken. Dafür ist ein Fonds mit 20 000 Euro eingerichtet worden, aus dem Firmen unkompliziert einen Zuschuss beantragen können, um die Zeit der Einnahmeausfälle besser überstehen zu können.

Anträge an die Inkom

Die unbürokratische Soforthilfe, wie sie Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) am Freitag bezeichnete, funktioniert losgelöst von den Hilfen des Landes und des Bundes und soll auch schneller zur Auszahlung kommen. Das Geld war für das Mai- und Hafenfest vorgesehen, das abgesagt wurde, sowie für das Stadtmarketing. Die Unterstützungshilfe kann über die Internetseite der Inkom beantragt werden. Deren Chef Axel Leben wird mit Vertretern der Händlervereinigung "Wir, die Innenstadt" über die Vergabe entscheiden. Die Inkom bietet Firmen zudem Beratung an, wo sie an anderer Stelle Hilfen beantragen können. Unterstützung gibt es auch von den SWN. Da Restaurants, Fitnessstudios und Geschäfte derzeit geschlossen sind, werden dort auch kein Wasser und kaum Strom verbraucht. "Wir spüren das, weil der Stromverbrauch leicht zurückgegangen ist", sagte der kaufmännische Geschäftsführer Thoralf Uebach. Nach Rücksprache können die Unternehmer ihre monatlichen Abschlagszahlungen reduzieren oder absetzen. Auch wenn ein Unternehmer den SWN mitteilt, dass er zwei Monate gar nichts bezahlen kann, würden sie nicht von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.

Die Stadtverwaltung ist ebenfalls kulanter als sonst. Bei der Gewerbesteuer werde man Stundungsanträge ohne strenge Auflagen prüfen. Laut Kämmerer Thomas Dumalsky sollen die Nachzahlungen zinslos möglich sein. Steuervorauszahlungen sollen ebenfalls angepasst oder gesenkt und Vollstreckungen für betroffene Unternehmen bis Jahresende ausgesetzt werden. Geprüft werde auch, welche Erleichterungen für Bauern in Bezug auf die Grundsteuer möglich sind sowie für Pachten und andere Gebühren, die die Stadt erhebt. Laut Bürgermeister Golde sei man sich über die Auswirkungen dieser Hilfen auf den Etat der Stadt bewusst. "Wenn wir heute nicht helfen, wird es im nächsten und im übernächsten Jahr niemanden mehr geben, der Steuern zahlen", sagte er.

Appell an die Vermieter

Steuern, Kosten für Strom, Telefon, Wasser und Miete seien genau das, was vielen Unternehmen derzeit Sorgen bereitet, so Günter Päts, stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Er appelliert deshalb an die Vermieter, nachsichtig zu sein und mit den Unternehmern Möglichkeiten zur Stundung oder Minderung zu vereinbaren. "Die jetzige Situation muss von allen getragen werden", so Päts.

Gute Nachrichten gibt es für die Bewohner im WK1. Dort wird ab nächster Woche immer mittwochs von 8 bis 13 Uhr ein kleiner Wochenmarkt an der Franz-Maecker-Straße, Zufahrt zur Junckerstraße, stattfinden. Damit soll nicht nur die Versorgung verbessert werden. Es soll auch der Platz sein, an dem sich Menschen sehen und begegnen können.

Günter Päts und Joachim Zindler, technischer Geschäftsführer der SWN, betonten, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Die SWN seien personell und technisch so aufgestellt, dass Engpässe ausgeschlossen sind. Im Handel sieht Päts diese auch nicht kommen. "Wenn die Regale mal leer sind, werden sie nachgefüllt", sagte er. Es gebe aber Probleme bei der Logistik und beim Personal, weil der Abverkauf so enorm ist. Deshalb seien die Arbeitszeiten ausgedehnt worden. Große Sorgen bereiten den Händlern aktuell Ordnung und Sicherheit im Verkauf. Päts appelliert deshalb an jeden Kunden, sich an die aktuellen Sicherheitsvorschriften zu halten.

Das fordert auch der Bürgermeister. Das Ordnungsamt sei personell aufgestockt worden, um die Veranstaltungs- und Versammlungsverbote mit der Polizei durchzusetzen. "Meine größte Sorge ist, dass wir eine Ausgangssperre bekommen. Ob die aber kommt, liegt in der Verantwortung der Bevölkerung selbst", so Golde.