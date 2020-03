Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) fordert in einem am Freitag veröffentlichten Appell an die Zehdenicker, sich unbedingt an die Verhaltensregeln zur Eindämmung des Coronavirus zu halten. Er schreibt: "Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Corona ist kein Spaß! Wenn ich durch unsere Stadt gehe, sehe ich immer wieder Menschen, bei denen der Ernst der Lage nicht angekommen ist. Das mag verschiedene Gründe haben. Aber es geht darum, Leben zu retten. Viele Leben, wie es uns die Bilder aus Italien eindrücklich vor Augen führen.

Das Virus stellt unser Gemeinwesen auf eine harte Probe, bei der alle gefordert sind. Sie kann nur Gelingen,wenn alle verantwortungsbewusst handeln. Deshalb appelliere ich eindringlich an jede Einzelne und jeden Einzelnen: Bitte schützen Sie sich und andere vor einer Ansteckung. Bitte halten Sie sich an die Schutzregeln und vermeiden Sie Nahkontakte so weit wie möglich."