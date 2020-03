Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Hieß es am Donnerstag noch aus dem Büro des Landrats, dass im Landkreis Oder-Spree vier Corona-Testzentren eingerichtet werden sollen, kündigte Landrat Rolf Lindemann am Freitag an, in der kommenden Woche sechs Einrichtungen dieser Art aufzubauen. Zusätzlich sei ein mobiles Testzentrum geplant. Für die Zentren, die man gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den niedergelassenen Ärzten errichte, werde man Turnhallen und andere derzeit nicht genutzte Einrichtungen des Kreises verwenden. Eine direkte Anbindung an die Krankenhäuser sei im Moment nicht angedacht.

Gleichzeitig erklärte der Landrat, dass die Führungskräfte seines Hauses am Wochenende gemeinsam mit den Bürgermeistern die Einhaltung der Allgemeinverfügungen kontrollieren werden. Das betreffe vor allem die Umsetzung der Ladenschließungen. Lindemann bekannte, dass es auch wegen des Zeitdrucks, unter dem die Entscheidungen getroffen werden mussten, einige offene Fragen gebe, die nun nach und nach geklärt würden. Das beziehe sich beispielsweise auf die Öffnung von Filialen einzelner Handelsketten.

"Zeitnah" kündigte Lindemann zudem weitere Schließungsverfügungen an. Er bestätigte, dass vor allem Mitarbeiter von Friseurgeschäften angefragt hätten, warum sie weiter öffnen müssen. Der Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke hatte bereits am Donnerstag erklärt, dass in der Stadt ab Montag Friseure und auch Therapeuten schließen müssen. Für die Geschäfte ist es ein Unterschied, ob sie freiwillig schließen oder aufgrund einer behördlichen Verfügung. Im letzteren Falle stehen ihnen finanzielle Entschädigungen zu. Deshalb drängen vor allem Friseure auf die Schließungsverfügung.

Genau diese Gedanken macht sich auch Roman Roppel, Inhaber des Friseursalons Roppel in Fürstenwalde. Er würde ebenfalls am liebsten schließen, ohne Absicherung durch eine behördliche Anordnung hätte er aber große finanzielle Einbußen. "Ich hoffe", so Roppel, "dass mir die Politiker diese Entscheidung am Wochenende abnehmen."

Sparkasse kürzt Öffnungszeiten

Die Sparkasse Oder-Spree schränkt in großen Geschäftsstellen die Zahl der Kunden ein, die gleichzeitig eingelassen werden und kürzt die Öffnungszeiten. Maximal bis 16 Uhr sind die Schalter geöffnet. Landrat Rolf Lindemann erklärte am Freitag zudem, dass es nicht sinnvoll sei, ohne speziellen Grund größere Summen Geld abzuheben. Vor allem Senioren täten dies derzeit.

An Senioren und Jugendliche hat sich der Landrat auch in einer Videoansprache gewandt. Er forderte dazu auf, sich an die Regeln zu halten und möglichst zu Hause zu bleiben. Ältere Menschen sollten möglichst nur dringliche Einkäufe erledigen, die Jugend auf Schulfrei- und Coronapartys verzichten. Auch Arztbesuche, so der Landrat, müssten eingeschränkt werden. In den Warteräumen der Praxen bestehe eben eine hohe Infektionsgefahr. "Blutdruck messen muss nicht der Arzt", so Lindemann.

Auf den Zeitplan für den Bau der Tesla-Fabrik habe die Corona-Pandemie aktuell aus Kreissicht noch keine Auswirkungen. Durch die Verschiebung der Anhörung zu den Einwänden gegen die Fabrik habe das Unternehmen die Möglichkeit, einige Bedenken durch Umplanungen auszuräumen. Gleichzeitig laufen die genehmigten Planierarbeiten auf dem Gelände, so Sascha Gehm, erster Beigeordnete des Landrats.