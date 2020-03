Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Zahl der am neuartigen Corona-Virus infizierten Menschen in Oberhavel ist am Freitag auf 29 gestiegen. Das waren sechs mehr als am Tag zuvor. Wegen der andauernden Probleme mit Jugendlichen, die sich zu Partys treffen, appellierte Landrat Ludger Weskamp am Freitag an die Eltern, ihren Nachwuchs ins Gebet zunehmen. Einzelhändler müssen mit strengen Kontrollen rechnen.

Oberkrämer ist mit sechsCOVID-19-Erkrankungen weiterhin die am stärksten betroffene Gemeinde im Landkreis. Es folgen Glienicke/Nordbahn mit fünf, Hohen Neuendorf und Oranienburg mit jeweils vier, Hennigsdorf mit drei sowie das Mühlenbecker Land und Velten mit jeweils zwei betroffenen Personen. In Liebenwalde, dem Löwenberger Land und in Zehdenick gibt es jeweils einen Erkrankten. Zwei Corona-Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, die übrigen kurieren sich häuslicher Quarantäne aus.In sogenannter temporärer Absonderung befanden sich am Freitag 359 Personen. Negativ auf das Coronavirus getestet wurden bislang 167 Menschen, 192 Testergebnisse standen am Freitag um 15 Uhr noch aus.

Landrat Ludger Weskamp rief alle Eltern auf, mit ihren Kindern über die aktuelle Situation zu sprechen. "Denn auch wenn Jugendliche einen großen Freiheitsdrang haben und gern in Gruppen zusammenkommen, so ist es jetzt erforderlich, diese Treffen unter Jugendlichen auf ein Minimum zu reduzieren. Sie schützen damit sich und andere." Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen immer wieder Partys von Jugendlichen an öffentlichen Orten aufgelöst und Platzverweise ausgesprochen.

Streng wollen der Landkreis und die Kommunen auch bei der Durchsetzung der Eindämmungsverordnungsverordnung bleiben, die unter anderem die Schließung von Geschäften regelt. "Geschäfte und Dienstleistungen, die zum täglichen Leben nicht zwingend benötigt werden, sollten derzeit unbedingt geschlossen bleiben. Nur so können wir es schaffen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen", erklärte der Leiter des Krisenstabes im Landratsamt, Matthias Rink, am Freitagabend nach einem Treffen mit Vertretern der örtlichen Krisenstäbe. Dort war unter anderem über Konflikte beim Umgang mit Paketshops, Fahrschulen, Blumenläden oder Fotostudios gesprochen worden. Rink plädierte für möglichst restriktive Entscheidungen vor Ort. Für die Kontrolle der Einhaltung der Eindämmungsverordnung haben viele Rathäuser ihre Ordnungsbehörden verstärkt.

Die meisten Rathäuser haben den persönlichen Bürgerservice derweil inzwischen eingestellt oder wollen ihre Verwaltungen ab Montag für den Besucherverkehr schließen. Öffentliche Einrichtungen der Kommunen sind ebenfalls nicht mehr geöffnet, gleiches trifft auf Sportstätten und Spielplätze zu. Parallel sind vielerorts, so auch in der Kreisverwaltung, Verwaltungsmitarbeiter soweit möglich, ins Homeoffice versetzt worden, damit die Behörden im Quarantäne-Fall noch funktionsfähig bleiben.

Der Landkreis erwartet in Kürze eine Lieferung mit Schutzausrüstung wie Schutzkitteln, Mundschutzmasken und Testkits."Priorität bei der Verteilung werden aber die Oberhavel Kliniken und die Abstrichstellen haben", erklärte Matthias Rink, "Die Funktionsfähigkeit der Kliniken muss unbedingt erhalten bleiben. Weitere Materialien werden dann nach Bedarf auch an alle anderen betroffenen Bereiche weiterverteilt."