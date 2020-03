Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Aufregung unter Physio- und Ergotherapeuten in Frankfurt war und ist groß, nachdem die Stadt in einer Pressemitteilung am Donnerstag ankündigte: zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen ab Montag alle ambulanten Praxen von Heilmittelerbringern schließen. Dabei gibt es viele Patienten, die aus medizinischen Gründen auf eine therapeutische Behandlung angewiesen sind, so wie andere auf ihr Medikament aus der Apotheke.

Auch Physiotherapeutin Sandra Kämmer aus Frankfurt wunderte sich, als sie online die Meldung sah, Physiotherapiepraxen würden kommende Woche ebenso wie Friseursalons schließen müssen. "Ich habe mit Verbänden und dem Rechtsanwalt telefoniert, die mir bestätigt haben, dass eine Schließung so nicht einfach möglich ist", sagte sie am Telefon. Auch das Landesamt habe davon nichts gewusst. "Die Patienten müssen definitiv versorgt werden", sagt sie, befürchtet aber, dass nun viele Praxen schließen.

Beschränkter Zutritt

In der Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage am Freitagnachmittag räumte Oberbürgermeister René Wilke dann auch ein: "Ich möchte unsere Formulierung von gestern präzisieren, sie war nicht ganz klar." Die Stadt werde für Heilmittelerbringer – analog zu Kitas, Schulen oder Altenheimen – stattdessen Zutrittsbeschränkungen erlassen. Zu Heilmittelerbringern gehören Physiotherapie- und Massagepraxen, Osteopathie-, Logopädie-, Ergotherapie- und Podologiepraxen. Diese dürfen nur noch zum Zwecke medizinisch gebotener Behandlungen betreten werden. Eine ärztliche Verordnung muss dafür vorliegen.

Für den Publikumsverkehr und Patienten, die in den nächsten Wochen nicht dringend behandlungsbedürftig sind, bleiben die Praxen dagegen geschlossen. Weiter behandelt werden dürfen Patienten, "die mit einem ärztlichen Attest eine Behandlung bekommen müssen, die medizinisch notwendig ist", erläuterte Wilke. Die Therapeuten sollen ihrem Versorgungsauftrag vor allem für jene weiter nachkommen dürfen, die beispielsweise gerade Operationen hinter sich haben, "um Folgeschäden zu minimieren. Und um den Behandlungserfolg einer Operation zu sichern". Gerade diese Patienten müssten geschützt werden, ebenso wie das Personal – daher die Zutrittsbeschränkungen.

Frankfurt presche mit der Regelung etwas vor. Allerdings hätten auch andere Städte wie Lübeck inzwischen ähnliche Verfügungen erlassen. Es gehe nicht darum, Existenzgrundlagen zu gefährden, betonte der OB. "Es geht darum, dass wir die Gefahren, die von dem Virus ausgehen, so in Bahnen bringen, dass sie händelbar bleiben". Denn Heilmittelerbringer wie Physio- und Ergotherapeuten seien von Berufswegen in engem Körperkontakt mit anderen. Daher habe er auch von vielen die Rückmeldung bekommen: das sei vernünftig, nun hätten die Therapeuten Rechtssicherheit. Zugleich könne er die Existenzsorgen in dieser wie in anderen Berufen nachvollziehen. Doch es werde an Lösungen und finanziellen Hilfen gearbeitet, die wirtschaftliche Härten abfedern sollen, so Wilke.