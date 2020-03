MOZ

Neuruppin Neuruppin. Zeugen riefen am Donnerstag die Polizei, weil sich drei junge Männer auf dem Spielplatz an der Neuruppiner Hermann-Matern-Straße befanden. Die Beamten trafen einen 16-, einen 18- und einen 21-Jährigen an. Sie erhielten mit Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz Platzverweise. Gegen den Ältesten wurde außerdem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er hatte ein Springmesser und eine Bankkarte mit Anhaftungen dabei, bei denen es sich vermutlich um Drogen handelt.