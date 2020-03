Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Mehr als 60 Personen sind am Freitagnachmittag zur Hohen Neuendorfer Stadthalle gekommen, um beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Blut zu spenden. Vor dem Eingang bildete sich eine gut 50 Meter lange Schlage. Die Wartenden hielten alle den geforderten Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter ein, es sei denn, es waren Paare, die in einem Haushalt leben.

"Eigentlich kommen immer so viele, wenn wir in Hohen Neuendorf sind", sagt Schwester Martina Mußfeld. Es seien aber auch viele dabei, die extra wegen der Corona-Krise zum ersten Mal oder nach langer Zeit gekommen seien. "Aber in Hohen Neuendorf ist die Spendenbereitschaft immer sehr groß", so die DRK-Krankenschwester.

"Man kennt sich inzwischen", sagt die Hohen Neuendorferin Roswitha Fleckna, die seit drei Jahren vier Mal im Jahr ihren Lebenssaft spendet. Marco Gram ist extra aus Wandlitz gekommen, um sein Blut zu spenden. Er wartet etwa eine Stunde, um vorgelassen zu werden. Auch er nimmt die Termine regelmäßig wahr.

Thomas und Kerstin Born aus Hohen Neuendorf sind das letzte Mal vor einigen Jahren spenden gewesen. "Es werden in nächster Zeit sicherlich sehr viele Blutkonserven gebraucht", begründet der Hohen Neuendorfer sein Kommen mit Blick auf die Corona-Krise. Er und seine Frau sind stolz auf die Schlange vor der Stadthalle. "Die Solidarität in Hohen Neuendorf ist immer sehr groß", sagt Kerstin Born. Sie erinnert an die Stammzellen-Spendenaktionen und an die Hilfe für die Opfer der Haus-Explosion. Inzwischen sind mehr als 34 000 Euro auf der Konto "Hohen Neuendorf hilft" der Stadtverwaltung eingegangen.

Eva Blauert wollte diese Woche eigentlich Urlaub an der Ostsee machen. Da das nichts wurde, ist sie zur Blutspende gegangen. Sie versucht auch, regelmäßig die Termine wahrzunehmen.

Bereits am Eingang wird die Temperatur der potenziellen Spender gemessen. Wer erhöhte Temperatur hat, muss abgewiesen werden. Auch wer Symptome der Corona-Erkrankung, einer Erkältung oder der Grippe zeigt, darf nicht spenden. Nicht vorgelassen werden ebenfalls Personen, die aus Corona-Risikogebieten kommen sowie Durchfall haben.

Wann das DRK das nächste Mal einen Blutspendetermin in Hohen Neuendorf anbieten kann, steht angesichts der aktuellen Lage noch nicht fest. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite www.blutspende-nordost.de.

Das DRK weist ausdrücklich darauf hin, dass Spender nicht auf das Corona-Virus getestet werden. Es sollte auch ein eigener Kugelschreiber mitgebracht werden, um die notwendigen Formulare auszufüllen. Prinzipiell gelte, wie auch während Grippezeiten: Wer sich gesund und fit fühlt, kann spenden. Für Erstspender gilt eine Altersgrenze von 65 Jahren.