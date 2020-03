Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wer in den nächsten Tagen etwas in der Kreisverwaltung zu tun hat, muss mit erheblichen Einschränkungen und Veränderungen rechnen.

Alles, was nicht aufgeschoben werden kann und persönlich bearbeitet werden muss, geschieht nur noch mit einem Termin. Diese können kaut Vize-Landrat Werner Nüse telefonisch, per Post oder per E-Mail vereinbart werden. "Unsere Mitarbeiter geben dann eine Terminbestätigung", so Nüse. Nur mit dieser Bestätigung werden die Besucher der Verwaltung eingelassen – zur gewohnten Öffnungszeit und in den gewohnten Standorten. Dazu kommt eine Befragung zum Gesundheitszustand. "Spontanbesuche werden nicht mehr möglich sein", sagt Nüse.

Bei der KfZ-Zulassungsstelle werden Termine nur noch über das Online-Portal des Landkreises vergeben. Fahrzeuge können auch per Internet an- und abgemeldet werden – wenn der jeweilige Nutzer die technischen Voraussetzungen erfüllt. Da auch Autohäuser momentan den Betrieb einstellen müssen, rechnet Nüse aber damit, dass es insgesamt weniger Andrang bei der Zulassungsstelle geben wird.

Der Zugang zu den Standorten der Kreisverwaltung in Neuruppin, Wittstock und Kyritz ist nur noch über den Haupteingang möglich. Es gibt Zugangskontrollen. Dazu wird der Wachschutz verstärkt. Auch vor Ort gibt es eine kurze Befragung zum Gesundheitszustand der Besucher.

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Abgabe von Trichinenproben. Der Briefkasten dafür am Verwaltungsgebäude in der Neustädter Straße 14 in Neuruppin befindet sich seit Freitag am Lieferanteneingang neben der Gittertür. Dort müssen die Proben eingeworfen werden. Der Schalter wird laut Werner Nüse erst einmal abgeschafft. Auch am Verwaltungsgebäude in der Rheinsberger Straße 18 in Wittstock wird der Briefkasten für Trichinenproben verlegt: Er befindet sich nun im Bereich des Fahrradständers am barrierefreien Eingang im Außenbereich.

Die Umladestationen im Landkreis sind ab Montag für Privatpersonen ebenfalls geschlossen. Das gilt laut dem Vize-Landrat bis auf Weiteres. Gewerbe sind nicht betroffen. Die reguläre Abfallentsorgung erfolgt zu den wohnten Terminen. Wer Sperrmüll anmeldet, sollte genau prüfen, ob das derzeit wirklich notwendig ist.

Wie es mit dem öffentlichen Personennahverkehr weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt: "Wir sammeln noch Informationen aus den Kommunen", sagt Werner Nüse. Die Buslinie zum Oberstufenzentrum in Neuruppin wurde bereits eingestellt, weil die Schule geschlossen ist. "Erste Kommunen melden uns einen stark rückläufigen Bedarf", so Nüse.