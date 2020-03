red

Bad Freienwalde (MOZ) Bürgermeister Ralf Lehmann hat am Freitag eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der er erklärt, dass die Stadtverwaltung ab Montag für den Publikumsverkehr geschlossen sein wird. Das Fortschreiten der Corona-Pandemie mache diesen Schritt erforderlich, so der Rathauschef. Besonders auf die Mitarbeiter in den systemerhaltenden Bereichen komme eine besondere Verantwortung zu, gleichzeitig müsse versucht werden, diese Mitarbeiter so gut wie möglich zu schützen, begründet Lehmann die Entscheidung.

Abstimmung mit Landkreis

Einer dieser Bereiche sei die kommunale Verwaltung. In Abstimmung mit dem Landkreis und anderen Kommunen habe er sich daher entschieden, die Dienstleistungen weitestgehend aufrecht zu erhalten und stufenweise, entsprechend der Entwicklung der Pandemie in der Region, zum dauerhaften Erhalt und zur Sicherstellung der behördlichen Maßnahmen einzuschränken.

Per E-Mail, stadtverwaltung@bad-freienwalde.de, per Fax 03344 412153 und telefonisch seien die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen auch weiterhin erreichbar.

Telefonvorwahl: 03344

Durchwahlnummern: Büro des Bürgermeisters 412 121; Schule/ Kita 412 135; Pass und Meldewesen 412 224; Standesamt 412 126; Sicherheit und Ordnung 412 254; Stadtkasse 412 145; Steuern 412 132; Gewerbe 412 216. Ralf Lehmann dankt den Bürgern für deren Verständnis.