Christian Heinig

Zepernick (MOZ) Eine Schülerin und ein Elternteil haben den Vorwurf, in Zepernick hätte am vergangenen Dienstag im Schillerpark eine "Corona-Party" stattgefunden, zurückgewiesen.

Die Schülerin teilte schriftlich mit, es sei keine "Corona-Party" gewesen. Alle Anwesenden seien Abi-turienten gewesen, die ihren allerletzten Schultag gefeiert haben. "Wir waren alle zusammen den Tag in der Schule gewesen – zusammen – und haben uns dann erlaubt, noch zwei Stunden im Schillerpark zusammen zu sitzen." Man habe Frisbee gespielt, alle hätten aber mindestens zwei Meter auseinander gestanden. Laut Angaben der Schülerin hätten die jungen Leute auch penibel darauf geachtet, wenig Lärm zu verursachen und natürlich nicht unnötig zu "kuscheln".

"Vielleicht kann man nachvollziehen, dass wir unseren letzten Schultag genießen wollten", schreibt die Abiturientin weiter und fügt hinzu: "Wir werden uns alle erst zu unseren Prüfungen wiedersehen, welche wahrscheinlich verschoben werden, was für zahlreiche Abiturienten dramatische Folgen nach sich ziehen kann."

Ein Elternteil der Schüler wandte sich ebenfalls an die MOZ und bat um eine Klarstellung. Laut ihren Angaben waren es zwölf Personen, die am 17. März im Schillerpark mit großem Abstand Frisbee spielten. Es seien nicht 50 Personen gewesen, wie im Artikel genannt. Anwohner und Polizei würden das bestätigen.

Polizei mit anderen Angaben

Die Polizei hatte jedoch selbst von 50 Jugendlichen gesprochen, die sich am 17. März im Schillerpark "versammelt und lautstarken Lärm verbreitet" hätten, wie es in dem entsprechenden Polizeibericht heißt. Laut Angaben der Ordnungshüter hätten sich die jungen Menschen nach eingehender Ansprache der Beamten einsichtig gezeigt und wären ihrer Wege gegangen. "Bleibt zu wünschen, dass diese Einsicht in Anbetracht der gegenwärtigen Maßnahmen rund um COVID-19 auch anhält", heißt es im Polizeibericht weiter.

Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke hatte sich nach Bekanntwerden der Vorfälle im Schillerpark in einer Mitteilung indirekt dazu geäußert. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hatte er unter anderem junge Menschen dazu aufgefordert, verantwortungsvoll zu handeln und von gemeinsamen Treffen oder gar "Corona-Partys" abzusehen. "Auch wenn eine Infektion mit dem Corona-Virus für Jugendliche in den meisten Fällen harmlos verläuft, stellt sie eine Gefahr für ältere und kranke Menschen dar, da der Virus an sie übertragen werden kann", so Wonke.