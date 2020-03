Sven Klamann

Eberswalde Am weitreichensten sind die Entscheidungen des Erzbistums Berlin, das für sämtliche Kirchengemeinden, und damit auch für St. Peter und Paul in Eberswalde und Herz Jesu in Bernau, alle öffentlichen Gottesdienste bis Ende April abgesagt hat.

Firm- und Erstkommuniongottesdienste dürfen sogar bis zum 15. Mai nicht mehr gehalten werden. "Davon ist auch die Feier der Kar- und Ostertage betroffen", teilt Pfarrer Bernhard Kohnke mit, der für die Kirchengemeinde St. Peter und Paul Verantwortung trägt, die Eberswalde, Bad Freienwalde und Wriezen umfasst. Veranstaltungen für Senioren, Kinder und Jugendliche seien grundsätzlich untersagt, fügt er hinzu.

Die evangelische Stadtkirchengemeinde Eberswalde, zu der auch Britz gehört, verzichtet gemäß der Empfehlung der Landeskirche für Berlin, Brandenburg und die schlesische Oberlausitz bis einschließlich 5. April darauf, Gottesdienste abzuhalten und Gemeindeveranstaltungen auszurichten. "Ein Beschluss zu den Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche wird noch verabschiedet und rechtzeitig bekanntgegeben", sagt Pfarrer Hanns-Peter Giering.

Und für die Neuapostolische Kirche hat Bezirksapostel Wolfgang Nadolny, Leiter der Gebietskirche Berlin-Brandenburg, alle Gottesdienste und weiteren Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt. Gleiches gilt für die Baptisten, die ihre jeweiligen Predigttexte ins Internet stellen.