Jana Reimann-Grohs

Hoppegarten (MOZ) Vor einer Woche noch probte der Gemischte Chor Hoppegarten unter der Leitung von Benjamin Pontius im Hoppegartener Mehrgenerationenhaus mit vollem Körpereinsatz.

Wochenlang haben sich 44 singbegeisterte Frauen und Männer auf ihr zweites "Frühlingssingen" vorbereitet – darunter fünf Tenöre, fünf Bässe, 23 Sopran- und elf Altstimmen. Nun musste der Vorstand das für Sonnabend im Gemeindesaal Hoppegarten geplante Zusammentreffen mit dem Männerchor aus Wusterwitz und gemischten Berliner Gastchor "Sing around the world" absagen. Das Konzert wird nicht nur verschoben, sondern fällt sogar komplett aus.

Die Chormitglieder im Alter von 31 bis 80 Jahren müssen derzeit auch schweren Herzens auf gemeinsame Proben verzichten. Bis zu zehn Auftritte waren in diesem Jahr geplant. Der 35-jährige Benjamin Pontius gibt seit 2016 den Ton an und Takt vor. Mit seinem Studienabschluss in "Chor und Dirigat" könnte er auch ein Orchester dirigieren. Er findet aber, "die Stimme als Instrument" sei genauso "faszinierend".

In Normalzeiten probt der Chor jeden Dienstag 19–21 Uhr im "Haus der Generationen" Hoppegarten, Lindenallee 14