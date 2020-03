Daniela Windolff

Angermünde Während Kitas, Schulen, Geschäfte und Restaurants geschlossen sind und viele Menschen von zu Hause aus, in Home-Office arbeiten, müssen sie jeden Tag ganz vorn an die Front, in den direkten Kontakt mit Patienten: Ärzte und Krankenschwestern, denn krank werden Menschen in allen Zeiten, nicht nur durch Corona.

In der Hausarzt- und Kinderarztpraxis Böwe in Angermünde ist es allerdings ruhiger geworden. Ist es sonst im Wartezimmer oft proppevoll, sodass oft die Stühle nicht ausreichen, kommen jetzt weniger Patienten. "Viele sind sehr vernünftig und bleiben entspannt. Sie kommen nicht mehr wegen jedem Wehwehchen und rufen vorher an. Manchmal reicht eine Beratung am Telefon", sagt Dr. Annette Böwe. Trotzdem musste die Kinderärztin in dieser Zeit auch viele sehr kranke Kinder behandeln. "Wir hatten in diesen Wochen ganz viele schlimme Fälle, bei denen Tests allerdings ergaben, dass sie an der saisonalen Influenza erkrankt sind. Nicht an Corona", sagt Dr. Böwe.

Noch häufiger als kranke Kinder erlebt sie in ihrer Praxis aber verzweifelte Mütter, "die nun zu Hause sitzen, weil Kitas und Schulen zu sind, die Angst um ihren Job, um ihre Existenz haben, schon gekündigt wurden, nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist das Schlimmste", gesteht die erfahrene Kinderärztin, die oft nebenbei auch "Sozialarbeiterin" für die Familien sein muss. Zuhören, beruhigen, beraten muss. Zeit, die ihr niemand bezahlt. Angst vor Corona habe sie nicht, betont Dr. Annette Böwe, und wünscht sich mehr Besonnenheit und Ruhe. Doch sie habe auch eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiterinnen und ist verärgert, wenn Desinfektionsmittel und Schutzkleidung für Arztpraxen nicht genügend vorhanden sind.

Das bewegt auch Augenärztin Karin Bollensdorf, die zu ihren Patienten keinen Sicherheitsabstand halten kann und oft ganz nah an sie herantreten muss, um Augenuntersuchungen oder Behandlungen durchführen zu können. Doch es fehlen Desinfek-­tionsmittel und Mundschutz, um sich und ihre Mitarbeiter sowie die Patienten zu schützen. Die Praxis-Sprechzeiten wurden eingeschränkt, nicht zwingend nötige Untersuchungen ausgesetzt, um sich ausschließlich auf Notfälle, wie Verletzungen, Entzündungen oder frisch operierte Patienten konzentrieren zu können.

Engpässe bei Rohstoffen

Das handhabt auch Zahnärztin Karin Paul so. Durch ein strukturiertes Bestellsystem und auf Abstand gestellte Stühle im Wartezimmer versucht sie, die direkten Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Sie selbst muss allerdings direkt ran an die Patienten und schützt sich mit Handschuhen und Mundschutz, wie eigentlich immer in heftigen Grippezeiten. Sollte ein Patient mit Verdacht auf Corona erscheinen, würde sie einen Schutzanzug anlegen. Noch sei sie ausgerüstet mit Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung. Doch lange reiche das nicht mehr.

Apotheken sollen die Zulassung erhalten. Ein Problem sei auch, dass immer öfter Zulieferer anrufen, dass sie nichts mehr liefern können. Das stellt auch Apotheker vor Probleme. Denn auch, wenn sie die Zulassung bekommen, Desinfektionsmittel für Arztpraxen selbst herstellen zu dürfen, kommt es bei den Rohstoffen dafür zu Engpässen.

"Wir haben zwar noch Reserven, können aber nichts mehr nachbestellen", macht auch Lilli- Marlen Hollenberg deutlich, die als Chirurgin sehr viel Desinfektionsmittel benötigt. Um ein volles Wartezimmer möglichst zu vermeiden, bestellt sie Patienten nicht mehr so häufig zu Nachkontrollen und setzt auf die Einsicht und Vernunft ihrer Patienten, nur im Notfall in die Praxis zu kommen und im Wartezimmer selbst auf Abstand zu achten.