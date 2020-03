Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Normalerweise stehen wir hier alle unter einem enormen Druck in Vorbereitung der Auftritte", sagt Simone Meuche, künstlerische Leiterin des Kinder- und Jugendtanzensembles Neuenhagen. Die jetzige Leere und Ruhe im Ballettsaal ihrer Tanzschule sei zwar persönlich entschleunigend – andererseits mache sie sich große Sorgen um das Wohl ihrer Tanzkinder und der erwachsenen Mitglieder. Viele kenne sie von Klein auf, manche seit 30 Jahren. Außerdem sieht die Tanzpädagogin neben existenziellen Problemen ihrer 1989 gegründeten Schule auch Auftritte in Gefahr – "alle haben ein ganzes Schuljahr darauf hingearbeitet", gibt sie zu Bedenken.

Die meisten Probestunden sind im Vorfeld über Smartphones abgefilmt und per Whatsapp weitergeleitet worden – damit sich rund 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Positionen im Kindertanz, Klassischen Tanz, Step, Modern Dance, Jazzdance, Hip-Hop oder Gesellschaftstanz genauer einprägen können. Mittlerweile sind diese Aufzeichnungen das Einzige, was die Tänzer und Tänzerinnen überhaupt noch zum Einstudieren lange geplanter Auftritte und Wettbewerbe haben. Erst blieben einzelne Trainingspartner wegen verschärfter Gesundheitsvorkehrungen fern. Nun sind seit Mittwoch gar keine Vereinstreffen und sportlichen Aktivitäten mehr möglich.

Ute Dosts Nähmaschine war zuvor unermüdlich am Tresen im Einsatz. Die zwölffache Oma hatte zusammen mit Gabi Wenzel Kostüme für bevorstehende Auftritte sortiert und repariert. Jetzt muss das Kleid für den Grand Pas aus dem Ballett "Paquita" wieder zurück in den Fundus gebracht werden und wird nicht wie geplant am Wochenende nach Riga zur "Danceolympiad" gefahren.

Zum Glück habe das Organisationskomitee in Lettland ihre Teilnahme kostenfrei stornieren lassen, erzählt Simone Meuche. Ihr tue es besonders leid, dass sich die Kinder und Jugendlichen so auf ihre Tänze vor Publikum gefreut haben. Aus der Fahrt ihrer eigenen Tanzgruppe nach Kaliningrad (Russland), Anfang Mai, werde vermutlich auch nichts. Ob ihr Ensemble im September auf dem "World Dance Festival" in Südkorea vertreten sei, bezweifelt die Tanzpädagogin. Die Hoffnung aufgeben möchte sie jedoch nicht.

Auf einer Sondersitzung des Vereins entschied der Vorstand am Dienstag kurzfristig, seine Wahl am 31. März und den zum 28. März angesagten Kartenverkauf für die geplante Jahresgala ausfallen zu lassen – aber auch, nach vorne zu schauen und zum Weitermachen aufzurufen. Sollte die große Bühnenshow am 16. und 17. Mai im FEZ-Berlin stattfinden können, werde der Kartenverkauf nachgeholt, verspricht Meuche.

Gegen die Lethargie

Bis dahin bleibe die Möglichkeit, sich über Facebook und Whatsapp-Gruppen gegenseitig zu motivieren. Jeden Tag sollen aus 30 Jahren Tanz Fotos über die offene Facebookseite des Ensembles hochgeladen und Grüße verschickt werden. "Und wir schauen, ob wir digitale Tanzproben organisieren können", kündigt Meuche an. Dabei sei die Ballettstange im Tanzsaal für die Ausrichtung der Körperhaltung nicht zu ersetzen. Genauso wenig könnten jedem einzelnen Schüler aus der Ferne über Videotelefonie befriedigende Anweisungen gegeben werden – manchmal sei der punktuelle Einsatz zur Musik entscheidend und eine ganze Gruppe schwer in ein Bild zu bekommen.

Damit das monatelange Training aller nicht ganz umsonst gewesen ist, kann zumindest jeder für sich zuhause als kleine Vorbereitung auf die Gala weiter tanzen und üben. Nicht für alle einstudierten Formationen sei das eine Option. Aber die Tänzerinnen und Tänzer könnten dadurch in Bewegung bleiben, schlägt die Ensembleleiterin vor. Abhängig von den Vorgaben des Landrates wird der Vorstand parallel versuchen, regelmäßig auf Zuruf zusammenkommen, um zu beraten.

Öffentliche Facebookseite:Kinder-und-Jugendtanzensemble-Neuenhagen; Telefon 03342 212719, E-Mail an kjtn89@aol.de