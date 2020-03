Dietmar Puttins

Ziltendorf Seit 2013 ist der evangelische Pfarrer Mathias Wohlfahrt zuständig für den Pfarrsprengel Ziltendorf-Brieskow-Finkenheerd und seit Juli 2019 auch für die Friedensgemeinde Eisenhüttenstadt und die Kirchengemeinde Fürstenberg (Oder)/Vogelsang.sprach mit ihm darüber, wie er in "Zeiten von Corona" die Gemeindearbeit organisiert.

Herr Wohlfahrt, was sagt die Kirchenleitung?

Mein direkter Vorgesetzter ist der Superintendent der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder), Frank Schürer-Behrmann. Er wandte sich in Rundschreiben an die Pfarrer im Kirchenkreis Oderland-Spree und wies uns auf die staatlichen Anordnungen hin. Seit Montag sind die Gottesdienste auf seine Weisung und des Konsistoriums in Berlin komplett abgesagt.

Wie halten Sie jetzt Kontakt zu Ihren Gemeindemitgliedern?

Über die neuen Medien. Ich habe zudem Rund-Mails geschrieben und die des Superintendenten weitergeleitet. Gemeinsam mit meiner Ehefrau und Pfarrerin Elisabeth Rosenfeld sowie den Gemeinde-Pädagoginnen in Ziltendorf und Eisenhüttenstadt überlegen wir, wie wir die Gemeindearbeit in den nächsten Wochen gestalten. Wir sind natürlich genauso verunsichert wie alle anderen. Wie lange wird es anhalten? Wir beten miteinander.

Auf welchem Wege?

Weitgehend im familiären Kreis. Und ich habe erstmals in meinem Leben am Telefon mit Gemeindemitgliedern Gebete gesprochen.

Taufen, Konfirmationen, Beerdigungen, Hochzeiten: Wie gehen Sie mit solchen Terminen um?

Wir haben für Pfingsten vier Konfirmationsgottesdienste in der Region geplant. Daran halten wir im Moment noch fest.

Wie viel Seelen zählt ihre Gemeinde?

Ich bin verantwortlich für 2400 Evangelische, aber ich stehe, wie bisher, gerade auch in dieser schwierigen Zeit für alle Menschen in den Dörfern und Eisenhüttenstadt als Ansprechpartner zur Verfügung.

Werden Beerdigungen mit großer Anteilnahme untersagt?

Das ist nicht der Fall. Wir sind weiter verpflichtet, alle Beerdigungen und Trauerfeiern durchzuführen. Es sollen im Moment nicht mehr als zirka 50 Personen an den Beerdigungen teilnehmen.

Müssen Sie zurzeit Vorhaben zurückstellen?

Ich sprach schon von den Taufen. Das letzte Mittel wäre immer noch, eine Haus-Taufe mit einem kleinen häuslichen Gottesdienst – entweder bei den Familien oder bei uns im Pfarrhaus – zu vollziehen. Neben den Gottesdiensten fallen alle Kreise aus: Seniorenarbeit, die Christenlehre, die Helferschaft.

Welche Anstrengungen unternehmen Sie, um die älteren Menschen zu erreichen?

Wir wollen Telefon-Ketten bilden. Damit wir mit den Älteren, die kein Internet haben, so in Verbindung bleiben. Ich rufe an, wir beten.

Oder: Der eine Senior ruft beim nächsten an und übermittelt Grüße vom Gemeindekirchenrat und Pfarrer, gibt ein Bibelwort weiter an den nächsten.

Meine Frau und ich werden auf jeden Fall, zu Karfreitag und zu Ostern, einen Gruß des Pfarrers sowie Predigten schreiben, in denen wir Gottes Wort verkünden, wie wir es gewohnt sind.

Diese Schriften werden wir nicht nur im Internet veröffentlichen, sondern auch als Briefe in möglichst viele Haushalte versenden und in Geschäften auslegen. Dazu suchen wir Ehrenamtliche, die uns hierbei unterstützen.