Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von 48 Patienten, denen am Mittwoch in der ersten Covid-19-Sprechstunde ein Rachenabstrich entnommen worden war, wurde nur einer positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtete die Pressestelle der Stadt. Alle anderen Labortests seien negativ ausgefallen. Der eine Betroffene, war, wie berichtet, aus Südafrika über Spanien nach Frankfurt (Oder) gereist, hatte sich sofort in häusliche Quarantäne begeben und dann am Dienstag über grippeähnliche Symptome geklagt. Insgesamt gibt es damit weiterhin drei offiziell bestätigte Fälle von an Covid-19 erkrankten Einwohnern der Stadt.

"Frankfurt (Oder) ist landes- und bundesweit einer der Orte mit den wenigsten Infektionen", erklärte René Wilke in der Pressekonferenz zur Corona-Lage in Frankfurt am Freitag. Doch es sei nur eine Frage der Zeit, dass sich das Fallaufkommen deutlich erhöhe. Eine Frage sei etwa, ob sich weitere Schüler vom Gauß-Gymnasium angesteckt hätten. Dort war am Dienstag ein Junge aus der 12. Klasse positiv getestet worden, dessen Vater aus einem Skigebiet zurückgekehrt war. Die Familie lebt im Landkreis Oder-Spree. Am Donnerstag hatten außerdem weitere 47 von ihren Hausärzten überwiesene Patienten die Spezialsprechstunde am Karl-Ritter-Platz aufgesucht. Die Testergebnisse waren am Freitagnachmittag noch nicht bekannt. Geöffnet hat die Corona-Praxis zunächst werktags von 14-18 Uhr.

Die seit dieser Woche geltenden Allgemeinverfügungen zur Eindämmung der Pandemie sollen in den kommenden Tagen sukzessive auch ordnungsbehördlich durchgesetzt werden, kündigte der OB an. Mit Ermahnungen, Bußgeldern und notfalls auch Strafanzeigen. Dazu habe sich die Stadt auch mit der Landes- und Bundespolizei abgestimmt. Ausgangssperren seien derzeit "noch nicht avisiert", so Wilke. Vieles hänge davon ab, ob die Menschen am Wochenende Abstand voneinander halten.

Seit Mittwoch sind die Schulen und Kitas in der Stadt offiziell geschlossen. Nur für rund 350 Kinder von Eltern aus sogenannten strukturrelevanten Berufen gibt es noch einen Notbetrieb, der sich über alle Kitas und Horte verteilt. Das sind weniger als 10 Prozent aller Kita- und Hortkinder in Frankfurt. Geschlossen haben seit Mittwoch zudem viele Geschäfte, alle Spielplätze und Sportanlagen, das Kino und alle weiteren Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Ab Montag schließen auch Blumenläden, Friseure und Kosmetiksalons. Geöffnet bleiben unter anderem Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Restaurants.