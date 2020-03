BRAWO

Brandenburg Um in der aktuellen Lage die Grundsicherung sicherzustellen, konzentriert sich das Jobcenter Brandenburg an der Havel auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen. Eine persönliche Vorsprache ist bis auf Weiteres nicht mehr nötig und möglich. Anträge auf Grundsicherung können ab sofort telefonisch, per Mail oderschriftlich eingereicht werden. Diese können formlos gestellt und auch in denHausbriefkasten eingeworfen werden. Auch ist eine Online Antragsstellung unter www.jc-brandenburg.de möglich. Für eine dringende Anliegensklärung statt einer Vorsprache kann die 03381/2080300 gewählt werden. Wartezeiten aufgrund eines erhöhten Anrufsaufkommens sind ggf. nicht auszuschließen.

Das Jobcenter ist weiterhin zu den bekannten Zeiten von Mo-Fr. 8 bis 18 Uhr unter der 03381/2080600 erreichbar.

Die sichere Auszahlung von Geldleistungen hat oberste Priorität.