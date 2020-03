BRAWO

Reckahn Auf Grund der Corona-Pandemie sind das Schulmuseum und das Rochow-Museum in Reckahn seit 18. März bis voraussichtlich zum 20. April für den Besucherverkehr geschlossen. Das gilt auch für das Museumscafé am Wochenende. Alle Veranstaltungen, Tagungen und Feierlichkeiten in diesem Zeitraum wurden abgesagt.

Eine ständige Besetzung der Büros in den Museen ist von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr gewährleistet. Anfragen und Umbuchungen werden auch per Mail unter schulmuseum@t-online.de oder schloss.reckahn@t-online.de entgegen genommen.

Weitere Informationen: Dr. Silke Siebrecht-Grabig, Leiterin der Reckahner Museen, Tel.: (033835) 60672