Klaus D. Grote

Oranienburg Fast sechs Monate hat es gedauert: Jetzt ist der neue Fahrstuhl zum S-Bahnsteig im Bahnhof Oranienburg endlich in Betrieb.

Der alte Lift litt unter ständigen Betriebsausfällen. Weil auch immer wieder Personen aus dem steckengebliebenen Fahrstuhl befreit werden mussten und die Oranienburger Feuerwehr Rechnungen an die Deutsche Bahn schickte, lenkte der Konzern schließlich ein. Der Aufzug wurde ausgebaut. Doch die Fahrgäste, die auf den Aufzug angewiesen sind, waren schockiert: Fünf Monate sollte es dauern, bis der als Lift aus- und Ersatz eingebaut war. So lange sollten sie den Aufzug zum Regionalbahnsteig nutzen, mit dem Zug nach Gesundbrunnen und von dort zurück zur gewohnten S-Bahnstation fahren.

Am Ende reichte auch die verlängerte Frist nicht aus, weil nicht funktionsfähige Türen geliefert worden waren, teilte die Bahn mit. Statt Ende Februar sollte der Aufzug am 17. März fahrbereit sein.

Doch auch am Dienstag fuhr der Lift nicht. Am späten Freitagabend meldete die Bahn schließlich: "Der Fahrstuhl ist seit heute in Betrieb."

Gute Fahrt!