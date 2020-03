Sven Klamann

Eberswalde In der Kantine am Kranbau hat Inhaberin Annette Saft die Zahl der Sitzplätze reduziert. Wo bisher vier Stühle an den Tischen standen, sind es nur noch zwei.

Die ordnungsbehördliche Verfügung des Landkreises Barnim, für einen Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Gästen zu sorgen, ist das geringste Problem der Unternehmerin, die schätzt, dass ihr seit Beginn der Pandemie die Hälfte des Umsatzes weggebrochen ist. "Die Kosten fallen aber in gleicher Höhe an", sagt Annette Saft, die für ihre drei Angestellten Kurzarbeit beantragt hat. "Zwei meiner Mitarbeiterinnen haben mir daraufhin Krankschreibungen vorgelegt", bedauert die Inhaberin. Die aktuelle Situation sei maximal zwei Wochen durchzuhalten, dann sei sie pleite. Ihre Kundschaft reagiere verständnisvoll darauf, dass das Angebot in der Kantine reduziert worden sei. Was staatliche Hilfen für notleidende Firmen betreffe, habe sie bereits in sämtliche Richtungen ihre Fühler ausgestreckt.

Im "Lecker-Imbiss" am Toom-Baumarkt geht Inhaber Wolfgang Pelzer davon aus, dass er sein Geschäft spätestens Ende April schließen müsste, wenn sich die Lage nicht ganz schnell wieder normalisiert. "Es kommen so gut wie keine Besucher mehr", erklärt er. Schon den März-Lohn für seine einzige Angestellte habe er von seinen privaten Ersparnissen bezahlt. "Das Coronavirus mag die Gesundheit angreifen. Darüber hinaus aber gefährdet es wirtschaftliche Existenzen", urteilt der Imbissbuden-Betreiber.

Im Imbiss-Eck an der August-Bebel-Straße hat Inhaberin Irene Baaske alle Auflagen des Ordnungsamtes erfüllt. Sie ist erschrocken darüber, wie wenig Mahlzeiten sie noch los wird. "So schlimm war es in den fast 20 Jahren nicht, die ich bereits für meine Gäste am Herd stehe", schätzt die Wirtin ein, die ab Mittwoch kommender Woche nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Wahlessen anbietet, um auf die sinkende Nachfrage zu reagieren. Sie selbst werde es wohl irgendwie durch die Krise schaffen. "Hauptsache, ich darf weiter kochen", sagt Irene Baaske.

Beim Burger-Brater Brandenburger an der Michaelisstraße bittet Inhaber André Bellert-Atzorn seine Kunden, bevorzugt mit EC-Karte zu zahlen und auf einen ausreichenden Abstand zu achten. Zudem empfiehlt er dringend die Mitnahme der Speisen. "Wir haben sogar die Ketchup- und Majo-Flaschen von den Tischen genommen", sagt er. Die Würzmischungen würden auf Wunsch ausgeteilt. So könne vermieden werden, dass jeder Gast seine Fingerabdrücke hinterlasse. Auch in seinem Laden sei der Umsatz rapide gesunken. "Über die Folgen mache ich mir jetzt noch keine Gedanken", betont André Bellert-Atzorn.

Hotel-Personal in Kurzarbeit

Im Imbiss "Zur alten Fleischerei" in Ostend steht Inhaber Thomas Landgraf allein am Herd. Um mehr als die Hälfte sei die Zahl der Kunden zurückgegangen, schätzt der Unternehmer ein. Noch weit größeres Kopfzerbrechen bereitet ihm sein Hotel "Am Markt" in der Friedrich-Ebert-Straße, in dem alle zwölf Zimmer leerstehen. Die drei Angestellten und die beiden Mini-Jobber habe er in Kurzarbeit geschickt. Die erste März-Woche sei noch gut verlaufen, doch seither hagele es Stornos. "Die Stadt Eberswalde, die Gesellschafter meines Vermieters, der WHG, ist, hat sich jetzt zu entscheiden, ob sie das Hotel will oder nicht", sagt Thomas Landgraf. Er hoffe auf ein Entgegenkommen bei der Miete und den Betriebskosten.