Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Das Amt Seelow-Land setzt weiterhin auf die Einsatzbereitschaft ihrer Freiwilligen Feuerwehren in den Gemeinden.

Als Träger des Brandschutzes gibt die Amtsverwaltung auch in diesem Jahr Tausende Euro für die Technik und Einsatzbereitschaft der ehrenamtlich tätigen Brandschützer aus. Dafür hat der Amtsausschuss von Seelow-Land in dieser Woche den Amtshaushalt 2020 beschlossen.

Wichtigste Aktion in diesem Jahr wird die Anschaffung eines Ersatz-Löschautos für die Sachsendorfer Feuerwehr sein. Deren W 50 ist 43 Jahre alt, das älteste Einsatzfahrzeug im gesamten Amtsbereich, und kommt im Sommer nicht mehr durch den TÜV. Alarm wurde von den Einsatzkräften schon wegen einer Alternative vor Monaten geschlagen, seither ist die Amtsverwaltung auf der Suche nach einem Ersatzfahrzeug – auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Im Amtsausschuss wurde nun bekannt gegeben, dass Angebote für ein neues Sachsendorfer Fahrzeug vorliegen, intern gerade mit den Feuerwehr-Aktiven geschaut werde, ob die Modelle passen, was deren Ausstattung ist und man noch dahingehend umbauen müsste. "Die Kosten der Angebote gehen von 85 000 Euro bis weit jenseits der 100 000 Euro-Marke", erzählte Amtsdirektorin Roswitha Thiede. Im aktuellen Amtshaushalt sind für die Anschaffung des Fahrzeugs bereits 140 000 Euro eingestellt, der Eigenanteil für ein erhofftes TLF 4000, in dem sechs Mann Platz finden würden. Das Land fördert aktuell aber nur Waldbrand-Fahrzeuge des Typs TLF-5000 mit 1:3-Besatzung, wodurch die Anschaffung mit Fördergeld für die Sachsendorfer Feuerwehr geplatzt ist. Dennoch zeigte sich die Amtsverwaltung zuversichtlich, zeitnah ein neues Fahrzeug besorgen zu können. Würde des den Finanzrahmen sprengen, werde über Nachtragshaushalt oder überplanmäßige Ausgaben nachgedacht werden. "Das muss die Fachabteilung Brandschutz entscheiden", hieß es in der Sitzung.

Sichtbar ist aktuell noch die Baustelle in Alt Mahlisch, wo ein neues Gerätehaus hochgezogen wird. Hier sind Bauarbeiter gerade an den Außenanlagen zugange. Aktuell werden die Gewege gestaltet, anschließend wird gepflastert und der Parkplatz hergerichtet. Thomas Höppner, im Amt für Brandschutz zuständig, geht davon aus, dass die Arbeiten bis Anfang April fertig sind. Ob man eine Einweihungsfeier im Mai machen könne, sei abhängig von der Coronaviren-Situation.

Im aktuellen Haushaltsplan stehen insgesamt 174 500 Euro für Investitionen bereit. Das meiste Geld wird für den Bereich Feuerwehr ausgegeben. Neben der Anschaffung des Ersatzfahrzeugs für die Sachsendorfer Wehr soll in diesem Jahr auch noch ein Feuerwehr-Brunnen in Sachsendorf gebaut werden (Kostenansatz: 20 000 Euro). Laut Kämmerin Ute Bürger sind für die Anschaffung von Materialien für die Wehren zudem 1500 Euro gelistet. Die gleiche Summe hat man zudem für die Kommunalarbeiter im Amtshaushalt eingestellt, falls Kleintechnik wie Rasenmäher kaputt gehen.

Gemeinden zahlen mehr

Der Amtshaushalt 2020 mit einem Volumen von rund 5 Millionen Euro ist ausgeglichen. Allerdings werden die Gemeinden in ihrer Amtsumlage nicht mehr gestützt, wie im Vorjahr als man noch mangels Rücklagen im Haushaltssicherungskonzept war. Die Amtsumlage beträgt 41,42 Prozent. Zur Finanzierung holt sich die Kämmerin nun das Geld der Gemeinden (2,5 Millionen Euro) heran, die dadurch höhere Kosten haben. Allein Vierlinden zahlt 45 000 Euro mehr. Befürwortet wurden der Amtshaushalt nebst Satzung und Stellenplan vom Amtsausschuss einstimmig. Ebenso gaben die Abgeordneten den geprüften Jahresabschlüssen 2014 bis 2017 nebst Entlastung der Amtsdirektorin für diesen Zeitraum ihre Zustimmung.