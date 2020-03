Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für die Abstriche, die für Corona-Tests notwendig ist, wird immer dringlicher. Das Beispiel einer Familie aus Altlandsberg unterstreicht dies.

Ein Vater mit Tochter und Schwiegersohn, beruflich als Intensivkrankenschwester, Betreuer und Polizist tätig, ist am vergangenen Sonnabend vorzeitig vom Skiurlaub aus Tirol zurückgekehrt. Sie berichten: "Schon aus Tirol heraus haben wir versucht, das zuständige Gesundheitsamt zu erreichen. Dieses ist jedoch am Wochenende nicht besetzt, obwohl es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt bereits eine Pandemie gab und zu erwarten war, dass viele Rückkehrer aus Risikogebieten zu erwarten sind."

Verzweifelte Bemühungen

Beim Passieren der Grenze seien sie bereits darauf hingewiesen worden, dass sie sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben sollen, und taten dies. Seitdem versuchten sie jeden Tag, an einen Corona-Test zu kommen. Inzwischen gaben sie beim Gesundheitsamt verschiedenen Sachbearbeitern ihre Daten durch. Am Ende wurde zwar die häusliche Quarantäne bestätigt und auch ein Corona-Test angeordnet, aber auch der Hinweis, einen Abstrich beim Hausarzt vornehmen zu lassen, war nicht von Erfolg gekrönt, da diese keine Teststäbchen haben. Nun saßen sie wieder in der Warteschleife. Einfach losfahren schied aus, da die häusliche Quarantäne bestand und sie sich auch daran hielten.

Am Mittwochnachmittag hatte die Familie dann eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes erreicht, die sich um einen Termin für den Abstrich im Krankenhaus Strausberg gekümmert hat. "Diesen haben wir am Donnerstag wahrgenommen. Im Krankenhaus in Strausberg war man sehr gut vorbereitet. Der Abstrich brauchte mit Anmeldung keine fünf Minuten, so dass unser Ausflug keine Stunde dauerte und wir wieder zu Hause waren. Trotzdem war es schön, wenigstens kurzzeitig mal die eigenen vier Wände verlassen zu haben." Nun warten sie das Ergebnis der Tests ab und auf den schriftlichen Quarantänebescheid für den Arbeitgeber.

Die Altlandsberger Familie fügt an, dass die Nachbarschaftshilfe sehr gut funktionierte: "Nachbarn und Freunde versorgen uns mit Lebensmitteln."

Der Sprecher des Landratsamtes, Thomas Berendt, bittet um Verständnis für die geschilderten Ungereimtheiten: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes stemmen sich mit aller Kraft gegen die exponentielle Ausbreitung von Covid-19", betont er. Der Landkreis habe jetzt an sieben Tagen in der Woche von 8 bis 20 Uhr sechs Mitarbeiter, die am Bürgertelefon Anrufe entgegennehmen.

"In den von der Familie angesprochen Telefonaten mit dem Gesundheitsamt werden zur Beurteilung des Einzelfalls viele Faktoren abgefragt. Aus der Schilderung der Familie geht nicht hervor, ob Symptome aufgetreten sind", merkt Thomas Berendt an. Die durchschnittliche Inkubationszeit von Covid-19 betrage fünf bis sechs Tage, sie könne aber auch bei 14 Tagen liegen.

Prioritäten werden gesetzt

Das Gesundheitsamt sei aufgrund der Vielzahl von Anfragen und Verdachtsfällen gezwungen, Prioritäten zu setzen. Das Gesundheitsamt drückt das so aus: "Infolge der hohen Anzahl von Verdachtsfällen und begrenzten Kapazitäten erfolgte eine Staffelung der Termine des Abstrichs entsprechend klinischer Relevanz." Das Amt stellt in Aussicht: "Durch die Schaffung neuer zusätzlicher Abstrichkapazitäten ab Montag wird sich die Zeitspanne zwischen Anordnung und Abstrich verringern."

Landratssprecher Thomas Berendt geht davon aus, dass der Altlandsberger Familie in diesen Tagen immer drängendere oder ernstere Fälle vorgezogen worden seien. Er würdigt all jene, "die sich seit Tagen und Wochen bis an die Selbstausbeutung der Bekämpfung der Situation verschrieben haben".