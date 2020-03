Eva-Martina Weyer

Schwedt Risikogruppen sind in Corona-Zeiten besonders gefährdet. Zu ihnen gehören zum Beispiel Herzpatienten, Menschen mit Lungenleiden, Diabetiker und Menschen mit einer Krebserkrankung. Sie leben mitten in unseren Familien oder in der Nachbarschaft. Diese Menschen mit besonderen Vorerkrankungen brauchen unseren besonderen Schutz. Abstand! Mitgefühl!

Auf Abstand ging diese Zeitung auch bei einem Besuch der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs. Ein Gespräch auf Distanz war trotzdem möglich. Die MOZ wollte wissen, was die Frauen in diesen Tagen denken. "Man muss auf die Hygieneregeln achten und nicht in Panik verfallen", ist Doris Koch überzeugt.

"Jede einzelne Frau von uns hat schon schwere Zeiten hinter sich, in denen es um Leben und Tod ging. Das schult und stärkt." Ähnlich sieht das Barbara Lichtenstein: "Ich war mehrfach an Krebs erkrankt, auch Brustkrebs, und habe genug abgefasst. Deshalb bin ich irgendwie abgeklärt."

Sie hatte 1994 ihre erste Krebsdiagnose und inzwischen zwei Total-Operationen. "Ich bin froh, dass sie weg sind." Mit großer Offenheit erzählen die Frauen aus ihrem Alltag. Klagen und Wehleidigkeit sind beim MOZ-Besuch nicht ihre Art.

Hingegen zeigen sie, wie sie sich gegenseitig Kraft geben. "Viele in unserer Gruppe sind ohne Mann", erzählt Ingrid Weyel. "Als ich erkrankte, war mein Sohn 16 Jahre alt und am Gymnasium. Ich konnte ihn mit meinen Ängsten nicht belasten. Gleich nach der Bestrahlung in Berlin bin ich in diese Gruppe hier gegangen. Ich warte auf jeden Mittwoch, wenn wir uns treffen. Hier kann man lachen und weinen, wobei wir viel mehr lachen. Wir können auch sehr gut trösten und halten Kontakt zu den Frauen, die sehr krank sind."

Dr. Ingelore Nix aus dem Asklepios Klinikum Uckermark hat die Selbsthilfegruppe viele Jahre lang betreut. Dafür sind die Frauen dankbar. "Wir haben seit vielen Jahren einen guten Draht zum Klinikum. Ansporner ist Prof. Heicappell. Wir spüren, dass die Ärzte uns wertschätzen. Auch Prof. Matzdorf aus dem Klinikum ist uns sehr wohlgesonnen. Er hält sehr informative Vorträge", sagt Doris Koch, die die Finanzerin der Selbsthilfegruppe ist.

40 Frauen gehören dazu. "Anfang April hätte der Professor uns einen Vortrag über Metastasen gehalten. Der Termin kann aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden. Aber ich bin mir sicher, dass er später Zeit für uns findet."

Jede Frau hat einen Schwer-­behindertenausweis, manche ist im Alltag eingeschränkt. Dennoch setzen sie sich in Schwedt für Aufklärung und Information über Krebskrankheiten ein. "Es bekommt uns, dass wir unter Leuten sind. Dabei meine ich nicht nur unsere wöchentlichen Treffen oder kulturellen Ausflüge. Zur Seniorenmesse an den Uckermärkischen Bühnen und am Gesundheitstag im Klinikum sind wir immer mit einem Info-Stand da. Wir spüren aber, dass manche Menschen uns lieber ausweichen", sagt Doris Koch.

Einfach reden oder ein Gedicht

Sie hat die Selbsthilfegruppe im Februar 1990 mitgegründet. "Wir ziehen Kraft aus unserer Gruppe. Ich wollte immer über die Krankheit reden. Kein anderer kann eine krebskranke Frau so gut verstehen, wie wir Frauen in dieser Gruppe. Sogar manche Verwandte blocken das Thema ab."

Die Gruppe trifft sich jeden Mittwoch in der Gartenstraße 3. "Wer kommt, der kommt. Es gibt Käffchen, wir reden und es werden Gedichte vorgelesen", erzählt Doris Koch und lobt die gute Zusammenarbeit mit dem KOMM am Marchlewskiring. "Dort sind wir wie zu Hause."