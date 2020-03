Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Innenstadt bleiben immer mehr Geschäfte geschlossen. Andere Händler und Dienstleister reduzieren ihre Öffnungszeiten.

Die Inhaber mehrerer Frisiersalons in der Lindenallee haben angekündigt, trotz Ausnahmegenehmigung ihre Salons ab Montag geschlossen zu halten.

Im City-Center in Eisenhüttenstadt sind mehrere Geschäfte und andere Einrichtungen, die am Mittwoch und zum Teil am Donnerstag noch geöffnet waren, inzwischen geschlossen worden. So hat das Eiscafé Thrams seinen Betrieb vollständig eingestellt – auch ohne behördliche Anordnung. In der Sternenbäck-Backfiliale werden Kuchen, Brot und Brötchen nur noch zum Mitnehmen verkauft, der Cafébereich ist geschlossen. Bei McPaper darf nur noch die Postagentur betrieben werden, der Ladenbereich ist abgesperrt. Auch der Markt "Euronics XXL" musste geschlossen werden – einige Mitarbeiter sind aber weiter vor Ort und bieten weiterhin Dienstleistungen wie Reparaturen an.

Geschlossen werden mussten jetzt der Angel & Army-Shop und der Discounter "Pfennigpfeiffer", trotz Paketshop. Frisör Klier hat seine Öffnungszeiten reduziert. Der Edeka-Markt darf nur vom Parkplatz aus betreten werden und ist nur bis 20 Uhr geöffnet, Sicherheitspersonal achtet da­rauf, dass sich nicht zu viele Kunden zeitgleich im Markt befinden.

Geöffnet bleiben außerdem Rossmann, Hammer, Penny, Fressnapf, das Fleischgeschäft, der Lottoladen, der China-Imbiss und natürlich die Apotheke.

In der Lindenallee hat die Landbäckerei ihren Cafébetrieb eingestellt, der Verkauf geht weiter. Ein Asia-Imbiss bleibt ab Montag geschlossen. Die Fotoateliers sind weiter geöffnet.