Sabine Rakitin

Bernau Die Nachricht verbreitete sich am Freitag wie ein Lauffeuer: Auf der Intensivstation des Immanuel Klinikums Bernau werden zwei Personen mit bestätigter Corona-Infizierung behandelt. Beide sollen hohes Fieber haben. Am späten Nachmittag dann die Entwarnung: Bei den Patienten handele es sich um junge Männer. Ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut.

Dennoch war die Aufregung unter den Mitarbeitern des Krankenhauses spürbar. Ärzte und medizinisches Personal, die zur Nachtschicht erschienen, konnten ab 21 Uhr nur noch durch die Rettungsstelle das Haus betreten. Dort wurde bei jedem Fieber gemessen, bevor er oder sie den Dienst antreten konnten. Neu ist auch eine Art "Probelauf" im gerade errichteten Ergänzungsbau der Klinik. Ursprünglich sollte der erst im Laufe des Aprils bezogen werden.

Insgesamt vermeldete der Landkreis am Freitagabend 205 Corona-Verdachtsfälle in Quarantäne – darunter 51 in Panketal, 41 in Bernau und 42 in Eberswalde. 29 laborbestätigte Corona-Fälle befinden sich barnimweit in häuslicher Quarantäne. Für 22 Menschen konnte die Quarantäne beendet werden.

Unterdessen hat Landrat Daniel Kurth die ersten von 153 gepackten Kisten mit Schutzausrüstungen für Ärzte und medizinisches Personal am Freitagmorgen in den Arztpraxen im Barnim verteilen lassen. Die dringend benötigten Atemschutzmasken sind allerdings nicht dabei, bedauerte der Verwaltungschef bei einer Krisensitzung am Donnerstagabend in Eberswalde. Größere Lieferungen seien jedoch für die kommende Woche angekündigt.

Etwa 50 Allgemeinmediziner und Fachärzte waren Kurths kurzfristiger Einladung gefolgt, um die gegenwärtige Situation im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie zu erörtern. Dabei betonte Kurth mehrfach, wie wichtig der Schutz der Ärzte und Schwestern vor einer Infizierung mit dem Covid-19-Virus für die Allgemeinheit sei.

Um die gegenwärtige Phase des akuten Mangels an Atemschutzmasken zu kompensieren, ruft Barnims Landrat die Handwerkerschaft auf, von ihr nicht benötigte Atemschutzmasken des Typs FFP 2 und FFP 3 den Arztpraxen im Landkreis zu spenden. Vollkommen ungeschützt würden auch viele Verkäuferinnen sein, hieß es nach der Beratung aus dem Kreis der teilnehmenden Ärzte. "Wer Mundschutz oder Handschuhe übrig hat, sollte sie einer Verkäuferin schenken – statt Blumen als Dankeschön", regte Diplom-Mediziner Hartmut Kuske aus Schönow an.

Bester Schutz: zuhause bleiben

In der Bevölkerung werde diese Art von Schutzausstattung indes nicht benötigt, ist Landrat Kurth überzeugt. "In Begegnungssituationen, etwa auf der Straße, reichen ein Schal oder Halstuch vor dem Mund völlig aus, um sich, vor allem aber andere vor einer Ansteckung zu schützen", erklärte er am Freitag. "Es geht darum, die gesundheitliche Versorgung der Barnimer in dieser angespannten Situation bestmöglich zu gewährleisten. Bitte halten Sie Abstand in Schlangen und Wartebereichen! Betreten Sie keinesfalls unangemeldet Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen!", appellierte er an die Barnimer.

Der beste Schutz gegen die Ausbreitung des Virus sei allerdings, wenn die Menschen zuhause bleiben würden, sagt der Schönower Hartmut Kuske. Der Ruf nach Erlass einer Ausgangssperre wird in Medizinerkreisen immer lauter.