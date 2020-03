Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Willkommen!" steht auf dem Schild, das an der Tür der Boutique B1 an der Karl-Marx-Straße hängt. Die Schaufensterdekoration lässt Frühlingsstimmung aufkommen, aber drinnen ist es dunkel, der Laden ist geschlossen. Seit Mittwoch ist es auf den Hauptgeschäftsstraßen in Bad Freienwalde deutlich ruhiger. Um die Coronavirus-Epidemie zu verlangsamen, wird das öffentliche Leben heruntergefahren. Lediglich Wochenmärkte, Einzelhandel für Lebensmittel, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel dürfen laut brandenburgischem Wirtschaftsministerium geöffnet bleiben. Alle anderen Geschäfte müssen schließen. Dieses Schicksal betrifft auch die Boutique des Bad Freienwalders Silvio Pöschk.

Betriebskosten laufen weiter

"Meine Einnahmen sind gleich null, ich muss aber meine Rechnungen bezahlen, ich muss die Miete für mein Geschäft und meine Wohnung sowie die Betriebskosten bezahlen", sagt Silvio Pöschk. Hinzu kommen die Löhne für zwei Mitarbeiter. Er habe die Frühjahrs- und Sommerkollektion bestellt und im Lager, Bezahlt werde die Ware je nach Abverkauf. Seine Rücklagen reichten bis Ende März. Doch dann werde es eng. Bis 15. April seien vorerst die Schließungen angeordnet. "Das sind vier Wochen, ohne dass irgend ein Cent hereinkommt", sagt Silvio Pöschk.

Die Banken seien sehr zurückhalten, gar abweisend, wenn sie nach einem Überbrückungskredit gefragt werden, berichtet der Geschäftsmann von den Erfahrungen eines anderen Einzelhändlers aus der Kurstadt. Von Kurzarbeitergeld hält er nicht viel. "Meine Mitarbeiter können mit 480 bis 500 Euro ihre Miete auch nicht bezahlen", so Silvio Pöschk.

Die Bundesregierung habe zwar einen milliardenschweren Rettungsschirm versprochen, aber es sei unklar, wie das Geld bei den kleinen und Kleinst-Unternehmern ankommt. "Wir brauchen keine Beratung, wir brauchen das Geld, um unsere Rechnungen bezahlen zu können", ergänzt Pöschk. Der Geschäftsmann hofft auf schnelle und unbürokratische Hilfe wie in Bayern, wo die Unternehmen bis zu 5000 Euro Soforthilfe beantragen könnten. Denn sonst drohe ihm die Privatinsolvenz.

Pöschk hat Verständnis für die Situation, vermisst aber die Hilfe derer, die die Schließung verordnet haben: eine Hotline oder ein Hinweis, wohin er sich wenden kann. Auch die Homepage der Stadt gebe nicht viel her.

Soforthilfe ab Mittwoch

Brandenburg bereite Hilfe für Klein- und Kleinstunternehmen vor, sagte Claudia Lippert von der Pressestelle des Wirtschaftsministeriums am Freitag. Derzeit werde an den Richtlinien gearbeitet. Ab kommendem Mittwoch könnte ein Soforthilfeprogramm mit insgesamt 7,5 Millionen Euro ausgezahlt werden, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag nach einem Runden Tisch in der Staatskanzlei in Potsdam. Für die kleinen Unternehmen sei es fürs wirtschaftliche Überleben wichtiger, einen Zuschuss zu erhalten, bei dem keine Rückzahlung drohe, statt einen Liquiditätskredit. Die Soforthilfe solle unbürokratisch ausgereicht werden, hieß es.

Claudia Lippert verwies auf die Telefonnummern, die seit Freitag beim Wirtschaftsministerium von 8 bis 18 Uhr geschaltet seien: 0331 8681887, 0331 8681888 und 0331 8681889. Hinzu komme noch die Rufnummer der Wirtschaftsförderung: 0331 8683777. Nach 18 Uhr seien Anrufbeantworter geschaltet, so dass die Anrufe trotzdem weiter entgegengenommen werden.

Die Boutique B1 öffnete am 1. November 2014. Silvio Pöschk ist stolz darauf, dass das Geschäft trotz der Nähe zum Polenmarkt überlebt hat.