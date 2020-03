Thorsten Pifan

Schwedt Thomas Kuhnert gehört zu den Helden des Alltags, die täglich auf Schwedts Straßen unterwegs sind, um die Fahrgäste auch in schwierigen Zeiten an ihr Ziel zu bringen. Seine positive Lebenseinstellung lässt sich der 58-Jährige – noch – nicht nehmen. In der Uckermark sind aktuell rund 150 Busfahrer und Busfahrerinnen unterwegs.

Die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft hat die Kundenkontakte im Sinne ihrer Angestellten schon reduziert. Trotzdem hat Kuhnert nahezu täglich noch mit Bargeld zu tun gehabt. "Ich habe da aber wenig Bedenken, mich anzustecken", sagt er. Zum einen desinfiziere er sich regelmäßig die Hände, zum anderen habe er gehört, dass Bargeld die gefährlichen Corona-Viren nicht übertragen kann. Seit Freitag werden Tickets nicht mehr bar bezahlt, ab Montag gilt der Ferienfahrplan.

Erfreut ist Kuhnert über die vielen positiven Reaktionen der Kunden – selbst als es im Busverkehr wegen des Mega-Staus in Schwedt Ausfälle gab und einige Bushaltestellen schlichtweg nicht angesteuert werden konnten. "Wegen der außergewöhnlichen Lage hatten viele doch Verständnis."