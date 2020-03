Hans Still

Wandlitz Wer genau rechnet, wird es schnell bemerken: Die Einhundert-Tage-Bilanz des Wandlitzer Bürgermeisters Oliver Borchert ist längst überfällig.

Borchert befindet sich mittlerweile in der 16. Woche seines hauptamtlichen Wirkens für die Gemeinde. Doch in Zeiten von Corona geraten eigentlich selbstverständliche Belange unter die Räder, so verhält es sich auch in der Wandlitzer Bürgermeisterei. Beim Treffen mit Borchert ist diesem die Anspannung anzusehen. Täglich Telefonkonferenzen und Absprachen mit Behörden vom Kreis und den Mitarbeitern der Verwaltung, neue Vorgaben des Landes und natürlich unendlich viele Anfragen von besorgten Bürgern bestimmen den Tag.

Dennoch soll die Bilanz nicht unter den Teppich fallen, zumal Borchert nach eigenem Empfinden allerhand von dem begonnen hat, was vom ihm im Wahlkampf versprochen wurde. Das beginnt bei der Munitionsentsorgung im Strandbad, um einen sorgenfreien Saisonstart im Mai zu ermöglichen. "Wir haben unsererseits alles Nötige getan. Wenn uns Corona den Saisonstart verhagelt, dann ist das bedauerlich, aber leider nicht zu ändern", kommentiert Borchert dazu. Immerhin sei es innerhalb kurzer Zeit gelungen, die Gemeindevertreter hinter sich zu bringen und eine Bewilligung für Ausgaben in Höhe von 200 000 Euro aus dem Wandlitzer Etat zu erhalten - beileibe keine Selbstverständlichkeit.

Bedeutender dürften allerdings die dringend notwendigen Fortschritte in Sachen Schul- und Kitapolitik ins Gewicht fallen. In beiden Bereichen beendet Borchert die wenig ergebnisreiche Politik der früheren Bürgermeisterin und führte parteiübergreifend Einigungen herbei. Die entsprechende Arbeitsgruppe Schulentwicklung verständige sich auf Standorte, die nun allerdings durch die Corona-Krise vorerst nicht zum Gegenstand der Beratungen in den Wandlitzer Gremien werden. Mindestens bis zum Osterfest wird es nämlich keine Sitzungen der Lokalpolitik geben. Aber sei’s drum: Die Wandlitzer Grundschule wird ausgebaut und die beengten Verhältnisse finden dann hoffentlich ein Ende. Schönwalde bekommt hingegen in den nächsten Jahren eine Grundschule mit Hort. Eine klare Perspektive, die mindestens für etwas Entspannungen im Schulbereich sorgen sollte.

Methusalem-Thema Jugenklub

Klare Bekenntnisse auch in der Wandlitzer Kita-Misere: In Wandlitz steht der Bau von zwei Kitas mit jeweils 80 Plätzen an. Als Standorte rangieren erstens der Platz neben dem Barnim-Panorama und zweitens ein Baufeld am Güterbahnhof ganz oben. Letzterer Standort korrespondiert zudem mit einem Methusalem-Thema, nämlich dem Bau des Jugendklubs. Dieser soll im Bahnhofsgebäude entstehen, entsprechende Verhandlungen mit der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB) sind aufgenommen worden.

Doch zurück zu den Kita-Standorten und den Perspektiven für weitere Ortsteile. Basdorf bekommt zwei weitere Einrichtungen, um dort den Druck aus dem Kessel zu nehmen. In Klosterfelde wird investiert, und dann gibt es laut Borchert noch einen weiteren Standort, der aber noch nicht öffentlich benannt werden soll. Weil nämlich zu prüfen sei, ob dort ein Neubau nötig wird oder eine Sanierung ausreichen würde. Dass es sich um Schönerlinde handeln könnte, will Borchert nicht bestätigen. "Bürgermeister ist kein Lehrberuf", zitiert Borchert einen Ausspruch des früheren Amtsinhabers Udo Tiepelmann und schätzt ein, im "Rathaus angekommen" zu sein. Allerdings fühle sich Kommunalpolitik jetzt anders an als zur Zeit als Fraktionsvorsitzender. Auch sei es schwieriger als erwartet, mit den Fraktionen Konsens zu den Themen zu erzielen.